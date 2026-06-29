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Đà Nẵng chi trả phụ cấp cho Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố như thế nào?

Nguyễn Thành

TPO - Ngày 29/6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Theo đó, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách được áp dụng cho ba chức danh gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (hoặc Tổ trưởng tổ dân phố) và Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Đối với thôn dưới 300 hộ gia đình hoặc tổ dân phố dưới 450 hộ gia đình, Bí thư Chi bộ được hưởng phụ cấp bằng 2,1 lần mức lương cơ sở mỗi tháng; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố hưởng 2,0 lần; Trưởng Ban Công tác Mặt trận hưởng 1,8 lần.

Với thôn từ 300 đến dưới 700 hộ gia đình hoặc tổ dân phố từ 450 đến dưới 1.000 hộ gia đình, mức phụ cấp tăng lên tương ứng. Trong đó, Bí thư Chi bộ hưởng 2,3 lần mức lương cơ sở; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố hưởng 2,2 lần; Trưởng Ban Công tác Mặt trận hưởng 2,0 lần.

Đối với thôn từ 700 hộ gia đình trở lên hoặc tổ dân phố từ 1.000 hộ gia đình trở lên, cũng như các thôn, tổ dân phố thuộc xã trọng điểm về quốc phòng, khu vực biên giới, hải đảo hoặc địa bàn đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng mức cao nhất. Cụ thể, Bí thư Chi bộ hưởng 2,5 lần mức lương cơ sở; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố hưởng 2,4 lần; Trưởng Ban Công tác Mặt trận hưởng 2,2 lần.

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Đà Nẵng thông qua chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Bên cạnh đó, tờ trình Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với người tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố theo quy mô địa bàn.

Cụ thể, người tham gia công tác tại thôn dưới 300 hộ hoặc tổ dân phố dưới 450 hộ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Đối với thôn từ 300 đến dưới 700 hộ hoặc tổ dân phố từ 450 đến dưới 1.000 hộ, mức hỗ trợ tăng lên 1,2 triệu đồng/người/tháng. Riêng thôn từ 700 hộ trở lên, tổ dân phố từ 1.000 hộ trở lên, cùng các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, khu vực biên giới, hải đảo và thôn đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Theo tờ trình của UBND TP. Đà Nẵng dự kiến tổng kinh phí chi trả cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố hàng năm (gồm mức phụ cấp hàng tháng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) là 559 tỷ đồng, thấp hơn tổng kinh phí chi trả hiện nay 324 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự kiến kinh phí chi trả chính sách dôi dư đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ ngay do sắp xếp thôn, tổ dân phố thực hiện 1 lần tại thời điểm sắp xếp là 1.218 tỷ đồng theo quy định của Trung ương; kinh phí chi trả đặc thù từ ngân sách thành phố dành cho không chuyên trách và người tham gia công việc tại thôn, tổ dân phố là 192 tỷ đồng.

Nghỉ công tác ngay được hỗ trợ cao nhất 15 triệu đồng

Đà Nẵng cũng quy định về chế độ, chính sách nghỉ công tác ngay đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không đủ điều kiện tiếp tục bố trí sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố, chi bộ và Ban Công tác Mặt trận, nếu có nguyện vọng nghỉ công tác sẽ được hỗ trợ một lần theo thời gian công tác.

Cụ thể, người công tác dưới 1 năm được hỗ trợ 3 triệu đồng; từ 1 đến dưới 5 năm được hỗ trợ 5 triệu đồng; từ 5 đến 10 năm được hỗ trợ 10 triệu đồng; và trên 10 năm được hỗ trợ 15 triệu đồng.

Đối với người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố, chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể chính trị - xã hội, mức hỗ trợ cũng được áp dụng tương tự. Theo đó, người công tác dưới 1 năm được hỗ trợ 3 triệu đồng; từ 1 đến dưới 5 năm được hỗ trợ 5 triệu đồng; từ 5 đến 10 năm được hỗ trợ 10 triệu đồng; và trên 10 năm được hỗ trợ 15 triệu đồng.

Nguyễn Thành
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