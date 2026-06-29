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Cháy lớn tại xưởng lõi lọc nước 1.000 m² ở Hưng Yên

Trần Hoàng

TPO - Chiều 29/6, xưởng sản xuất lõi lọc nước rộng khoảng 1.000 m² tại địa bàn xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Tối 29/6, trao đổi với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ Nguyễn Quốc Chương cho biết, trên địa bàn thôn Đồng Tỉnh vừa xảy ra vụ cháy xưởng sản xuất bình lọc nước.

Cụ thể, khoảng 16h cùng ngày, khu nhà xưởng rộng khoảng 1.000m² chuyên sản xuất lõi lọc nước trên địa bàn xã bốc cháy. Do lõi lọc có thành phần nhựa, dễ bắt lửa nên ngọn lửa lan nhanh, khói cuồn cuộn cao hàng chục mét.

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Cột khói đen bốc lên ngùn ngụt từ vụ cháy nhà xưởng. Ảnh: Tiến Thắng

Đến thời điểm chiều tối 29/6, cơ quan chức năng đã cơ bản khống chế vụ cháy.

"Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân cũng như thiệt hại tài sản sau cháy đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ", ông Chương nói.

Trước đó, trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh về vụ cháy và cho biết ở khoảng cách hơn vài km vẫn có thể thấy cột khói đen bốc lên từ vụ hỏa hoạn.

Trần Hoàng
#Cháy nhà xưởng sản xuất lõi lọc nước #Ngọn lửa lan nhanh do thành phần nhựa #Khói đen bốc cao từ vụ cháy #Hậu quả thiệt hại tài sản và an toàn #Phản ứng và điều tra vụ cháy #Hưng Yên

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