Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hưng Yên khởi công 2 dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội

Trần Hoàng

TPO - Tỉnh Hưng Yên khởi công 2 dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội phường Phố Hiến và xã Thái Thụy với tổng diện tích lên tới 83ha.

Sáng nay (28/6), tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công 2 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái (xã Thái Thụy) và phường Phố Hiến. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công.

Dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội phường Phố Hiến có quy mô khoảng 31ha. Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án gồm khoảng 5.500 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 12.000 người. Trong đó, công trình nhà ở cho thuê khi hoàn thành sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

img-3224-11zon.jpg
Máy móc tập trung tại lễ khởi công Dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội phường Phố Hiến

Còn dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội Khu công nghiệp Liên Hà Thái tại xã Thái Thụy có tổng diện tích 52ha. Trong đó, công trình Nhà ở cho thuê khu số 1 có diện tích xây dựng gần 3.200m2 gồm 3 khối nhà ở dạng chung cư cao 6 tầng dự kiến cung cấp 320 căn hộ cho thuê. Công trình Nhà ở xã hội khu số 2 có quy mô 6.9ha. Tổng mức đầu tư 1.595 tỷ đồng gồm 7 tòa nhà ở dạng chung cư cao 9 tầng dự kiến cung cấp 1.700 căn hộ đáp ứng nhu cầu cho khoảng 3.800 người. Diện tích căn hộ tại khu Nhà ở xã hội có 2 loại là 35m2 và 55m2.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng hơn 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với việc phát triển nhà ở xã hội, tỉnh cũng chú trọng đầu tư các công trình nhà ở cho thuê để góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động và tạo môi trường sống văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

“Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự quyết tâm của tỉnh, sự nỗ lực của doanh nghiệp, chủ đầu tư cùng sự đồng hành của nhân dân, các dự án sẽ sớm hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động. Tạo động lực để tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển nhanh và bền vững”, ông Nguyễn Mạnh Quyền nói.

Trần Hoàng
#Dự án nhà ở xã hội Hưng Yên #Phát triển nhà cho thuê và xã hội #Khởi công dự án nhà ở 83ha #Đầu tư và quy hoạch nhà ở #Phát triển bền vững khu công nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe