Hưng Yên khởi công 2 dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội

TPO - Tỉnh Hưng Yên khởi công 2 dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội phường Phố Hiến và xã Thái Thụy với tổng diện tích lên tới 83ha.

Sáng nay (28/6), tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công 2 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái (xã Thái Thụy) và phường Phố Hiến. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công.

Dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội phường Phố Hiến có quy mô khoảng 31ha. Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án gồm khoảng 5.500 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 12.000 người. Trong đó, công trình nhà ở cho thuê khi hoàn thành sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

Máy móc tập trung tại lễ khởi công Dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội phường Phố Hiến

Còn dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội Khu công nghiệp Liên Hà Thái tại xã Thái Thụy có tổng diện tích 52ha. Trong đó, công trình Nhà ở cho thuê khu số 1 có diện tích xây dựng gần 3.200m2 gồm 3 khối nhà ở dạng chung cư cao 6 tầng dự kiến cung cấp 320 căn hộ cho thuê. Công trình Nhà ở xã hội khu số 2 có quy mô 6.9ha. Tổng mức đầu tư 1.595 tỷ đồng gồm 7 tòa nhà ở dạng chung cư cao 9 tầng dự kiến cung cấp 1.700 căn hộ đáp ứng nhu cầu cho khoảng 3.800 người. Diện tích căn hộ tại khu Nhà ở xã hội có 2 loại là 35m2 và 55m2.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng hơn 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với việc phát triển nhà ở xã hội, tỉnh cũng chú trọng đầu tư các công trình nhà ở cho thuê để góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động và tạo môi trường sống văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

“Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự quyết tâm của tỉnh, sự nỗ lực của doanh nghiệp, chủ đầu tư cùng sự đồng hành của nhân dân, các dự án sẽ sớm hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động. Tạo động lực để tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển nhanh và bền vững”, ông Nguyễn Mạnh Quyền nói.