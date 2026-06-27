Cách nội đô 15 phút di chuyển, Vinhomes Wonder City mở ra miền xanh đáng sống

Hạ tầng Tây Thăng Long tăng tốc, Vincom Plaza Đan Phượng chuẩn bị vận hành - những chuyển biến mới đang tạo thêm lực đẩy cho Vinhomes Wonder City. Từ lợi thế kết nối đến không gian xanh, riêng tư và hệ tiện ích đồng bộ, đại đô thị này đang đón đúng xu hướng người dân Thủ đô rời vùng lõi đông đúc để tìm kiếm chuẩn sống cân bằng, bền vững tại phía Tây Hà Nội.

Từ phố chật đến nhu cầu sống xanh riêng tư

Sau nhiều năm sống trong căn hộ trung tâm, chị Minh Hằng, cư dân phường Ba Đình (TP. Hà Nội) cho biết, việc chuyển nhà lần này không đơn thuần là mở rộng diện tích, mà quan trọng là tìm kiếm môi trường sống chất lượng và toàn diện hơn cho các thành viên.

“Ở trung tâm thuận tiện cho công việc, nhưng càng sống lâu tôi càng thấy thiếu khoảng xanh, thiếu chỗ cho con chạy nhảy và thiếu cảm giác thư giãn sau mỗi ngày làm việc”, chị Hằng chia sẻ.

Mong muốn của chị Hằng cũng là xu hướng của nhóm khách hàng có điều kiện tài chính tại Hà Nội. Họ ưu tiên những đại đô thị mới được quy hoạch đồng bộ, sở hữu nhiều không gian xanh, mật độ xây dựng thấp, hệ tiện ích hoàn chỉnh và đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài.

Xu hướng sống xanh, riêng tư và tách biệt khỏi vùng lõi đô thị đang được nhiều gia đình thành đạt lựa chọn.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, 86% người tham gia quan tâm đến việc mua một ngôi nhà nhiều khoảng xanh. Dữ liệu từ VARS cũng chỉ rõ, vị trí không còn là yếu tố duy nhất, khi môi trường sống, không gian xanh và giá trị cộng đồng ngày càng tác động rõ tới quyết định sở hữu bất động sản.

Trong làn sóng dịch chuyển đó, Vinhomes Wonder City tại phía Tây Hà Nội là điểm đến được nhiều gia đình thành đạt ưu tiên lựa chọn.

Hạ tầng mở đường cho chuẩn sống xanh

Vinhomes Wonder City có quy mô 133,4 ha, nhưng mật độ xây dựng chỉ khoảng 26,7%, được phát triển theo mô hình đại đô thị tích hợp tiện ích, cảnh quan, công viên và không gian cộng đồng.

Tại đây, các dòng sản phẩm thấp tầng được phát triển nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu an cư khác nhau. Nhà liền kề phù hợp với các gia đình trẻ, thuận tiện tổ chức sinh hoạt hằng ngày. Trong khi đó, biệt thự, tư dinh với mặt thoáng, sân vườn và không gian sống rộng mở hướng đến những gia đình nhiều thế hệ, đề cao sự riêng tư.

Vinhomes Wonder City ghi dấu với mật độ xây dựng thấp, cây xanh, mặt nước và hệ công viên liên hoàn.

Với gần 25 ha cây xanh, mặt nước và tổ hợp công viên liên hoàn khoảng 19 ha, Vinhomes Wonder City mang đến không gian để cư dân đi bộ, tập luyện thể thao, thư giãn giải trí, gặp gỡ cộng đồng…

Đáng chú ý, diện tích xanh bình quân tại đây đạt khoảng 20-25 m²/người, cao hơn nhiều lần so với mức 1-2 m²/người tại nhiều khu vực nội đô đông đúc. Sự khác biệt này góp phần cải thiện chất lượng sống, hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần và đáp ứng nhu cầu sống cân bằng ngày càng lớn của các gia đình hiện đại.

Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc một đại lý phân phối bất động sản phía Tây Thủ đô, cho rằng Vinhomes Wonder City đang nằm đúng điểm giao giữa hai nhu cầu lớn là an cư xanh và tích sản dài hạn.

“Với quy hoạch bài bản, mật độ xây dựng thấp, hệ tiện ích đồng bộ và hạ tầng phía Tây Hà Nội đang được thúc đẩy, Vinhomes Wonder City có lợi thế để trở thành điểm đến của nhóm cư dân thành đạt”, ông Bắc đánh giá.

Vinhomes Wonder City đang trong quá trình bàn giao, bắt đầu hình thành cộng đồng dân cư và nhịp sống đô thị

Hạ tầng phía Tây là lực đẩy quan trọng khiến lựa chọn này trở nên thực tế hơn. Tuyến Tây Thăng Long đang có nhiều chuyển động mới, trong đó điểm nghẽn tại khu vực Cổ Nhuế - Đông Ngạc đã được tháo gỡ, khu vực Ô Diên cũng đang gấp rút bàn giao mặt bằng trước 30/6. Toàn tuyến được kỳ vọng thông suốt vào năm 2027.

Cùng với Tây Thăng Long, Vành đai 3,5, Vành đai 4 và các trục liên vùng tiếp tục được thúc đẩy, mở ra kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vinhomes Wonder City và vùng lõi Hà Nội chỉ trong khoảng 15 phút di chuyển.

Không chỉ giao thông, tiện ích thương mại mới cũng bổ sung sức hút cho khu vực. Vincom Plaza Đan Phượng dự kiến khai trương trong quý III/2026, quy mô khoảng 25.000 m², có đại siêu thị GO! cùng các thương hiệu bán lẻ, ẩm thực và giải trí lớn trong và ngoài nước.

Khi tiện ích này đi vào vận hành, đời sống cư dân sẽ được bổ sung thêm trải nghiệm mua sắm, tiêu dùng, gặp gỡ và giải trí hiện đại ngay tại nơi ở.

Khi tiêu chí “sống xanh nhưng vẫn gần trung tâm” ngày càng được nhóm khách hàng cao cấp coi trọng, Vinhomes Wonder City đang có lợi thế để đón dòng dịch chuyển về phía Tây. Trong khi quỹ căn thấp tầng đẹp đang dần thu hẹp, những gia đình tìm kiếm nơi an cư lâu dài sẽ cần cân nhắc sớm hơn nếu muốn giữ cơ hội lựa chọn sản phẩm phù hợp.