Khai trương văn phòng bán hàng mới tại khu đô thị Eurowindow Sport Garden

Không gian tư vấn chuyên nghiệp ngay trong lòng khu đô thị xanh, siêu cao cấp

Trong không khí sôi động và hào hứng, lễ khai trương Văn phòng bán hàng Eurowindow Sport Garden đã diễn ra với sự tham dự của đại diện Eurowindow Holding và đông đảo khách mời.

Văn phòng bán hàng mới hiện diện ngay trong khuôn viên dự án sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng giữa chủ đầu tư, các đơn vị phân phối và khách hàng. Đây là nơi đội ngũ chuyên viên kinh doanh có thêm điều kiện thuận lợi để tư vấn, giới thiệu sản phẩm một cách trực quan, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Đồng thời, khách hàng và nhà đầu tư cũng có thể trực tiếp tham quan dự án, tìm hiểu quy hoạch, tiện ích, sản phẩm trong không gian hiện đại và thuận tiện cảm nhận tiến độ dự án.

Lễ khai trương văn phòng bán hàng mới của dự án khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden

Ông Lê Văn Thăng - Phó TGĐ Eurowindow Holding nhấn mạnh: “Xuất phát từ mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hỗ trợ hiệu quả hơn cho hoạt động bán hàng và khẳng định hình ảnh chuyên nghiệp của dự án, Eurowindow Holding đã đầu tư xây dựng Văn phòng bán hàng mới ngay tại khuôn viên dự án Eurowindow Sport Garden. Tại đây, đội ngũ kinh doanh sẽ có thêm công cụ hỗ trợ hiệu quả để gia tăng chất lượng tư vấn, nâng cao trải nghiệm khách hàng”.

Ông Lê Văn Thăng - Phó Tổng giám đốc Eurowindow Holding phát biểu tại sự kiện

Tham dự sự kiện, anh Đinh Toàn, chuyên viên kinh doanh đến từ một sàn giao dịch bất động sản tại Nghệ An cho biết việc Văn phòng bán hàng được đặt ngay trong khuôn viên dự án giúp quá trình tìm hiểu thông tin trở nên thuận tiện và trực quan hơn. “Trước đây khi tìm hiểu một dự án, khách hàng chủ yếu xem qua tài liệu hoặc hình ảnh giới thiệu. Tại Eurowindow Sport Garden, nhà đầu tư có thể vừa tham quan văn phòng bán hàng để tìm hiểu thông tin tổng thể qua sa bàn, hình ảnh, tư liệu vừa trực tiếp quan sát tiến độ thi công, hệ thống hạ tầng và cảnh quan đang hình thành. Điều này giúp khách hàng có cái nhìn rõ ràng hơn về dự án cũng như yên tâm hơn khi đưa ra quyết định”, anh Toàn chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, Eurowindow Holding đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Bất động sản Smartland và Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Huy NT, tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối dự án. Việc bổ sung thêm đối tác chiến lược sẽ góp phần đưa các sản phẩm của Eurowindow Sport Garden tiếp cận đông đảo hơn nữa khách hàng và nhà đầu tư trên cả nước.

Được quy hoạch trên quỹ đất lớn tại trung tâm phường Thành Vinh, Nghệ An, Eurowindow Sport Garden định hướng trở thành khu đô thị xanh, siêu cao cấp kiến tạo không gian sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc. Dự án sở hữu mật độ xây dựng thấp, dành phần lớn diện tích cho cảnh quan, công viên, mặt nước và các tiện ích thể thao phục vụ cư dân.

Cơ hội vàng sở hữu nhà phố Tân Cổ điển tại khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden

Song song với việc đưa Văn phòng bán hàng mới vào hoạt động, Eurowindow Holding cũng triển khai nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm nhà phố thuộc phân khu Tân cổ điển của dự án.

Sản phẩm nhà phố tại phân khu Tân cổ điển hút giới đầu tư nhờ mang lại khả năng an cư lý tưởng, kinh doanh sinh lời, tiềm năng tăng giá cao

Với mức giá từ hơn 2 tỷ đồng, khách hàng có cơ hội sở hữu bất động sản tại khu đô thị xanh, siêu cao cấp cho nhiều nhóm khách hàng, từ người mua để ở, để kinh doanh đến các nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm có tiềm năng tăng giá cao trong tương lai.

Bên cạnh lợi thế về giá bán, khách hàng còn được hưởng tổng mức ưu đãi lên tới 19% giá trị sản phẩm. Trong đó bao gồm chiết khấu 14% khi thanh toán sớm, ưu đãi Tâm điểm an cư 3%, ưu đãi chào hè 1% và chính sách Tự hào người xứ Nghệ 1%.

Đặc biệt, khách hàng được hỗ trợ vay vốn tới 70% giá trị sản phẩm, hưởng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng. Chính sách này giúp giảm đáng kể áp lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng sở hữu bất động sản chất lượng tại trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, chính sách miễn phí quản lý dịch vụ trong 36 tháng cũng góp phần tối ưu chi phí cho cư dân trong giai đoạn đầu sinh sống và vận hành.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm không gian sống siêu cao cấp ngày càng gia tăng, cùng với tiến độ triển khai đồng bộ và hệ chính sách bán hàng hấp dẫn, Eurowindow Sport Garden tiếp tục là dự án nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường bất động sản Nghệ An.