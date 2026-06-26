Hải Phòng: Khởi công tổ hợp hơn 1.100 căn hộ cho công nhân, chuyên gia thuê

TPO - TP Hải Phòng vừa khởi công dự án nhà lưu trú tại KCN Đại An mở rộng, với quy mô 7 tòa cao 10 tầng và 14 tòa cao 3-4 tầng, tổng số 1.129 căn hộ cho công nhân, chuyên gia thuê.

Sáng 26/6, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia trong Khu chức năng dịch vụ - Khu công nghiệp Đại An mở rộng (dự án), thuộc địa phận phường Tứ Minh. Đây là một trong những công trình cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê, đặc biệt là phân khúc nhà ở dành cho công nhân, chuyên gia làm việc trong các khu công nghiệp.

Dự án do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An làm chủ đầu tư, quy mô 4,28ha, tổng vốn đầu tư 1.111 tỷ đồng. Dự án gồm 7 tòa nhà cao 10 tầng với tổng số 1.074 căn hộ lưu trú cho công nhân thuê. Ngoài ra, còn có 14 công trình thương mại dịch vụ 3-4 tầng với tổng số 55 căn cho chuyên gia thuê.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc khởi công dự án thể hiện sự đồng hành của chủ đầu tư với định hướng phát triển của Hải Phòng, gắn mục tiêu sản xuất, kinh doanh với chăm lo đời sống người lao động, tạo lập chỗ ở đồng bộ, an toàn cho công nhân và chuyên gia.

Thời gian qua, công tác phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội trên địa bàn Hải Phòng đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn thành phố hiện đã và đang triển khai 67 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) với quy mô 85.261 căn, dự kiến hoàn thành 73.780 căn trong giai đoạn 2021-2030, vượt khoảng 40% chỉ tiêu Chính phủ giao.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ khởi công.

Riêng lĩnh vực nhà ở cho thuê bước đầu đã hình thành với 15 dự án, quy mô hơn 4.900 căn hộ. Đến nay đã có 744 căn hộ hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng và 605 căn hộ đang vận hành cho thuê ổn định, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Theo ông Lê Anh Quân, Hải Phòng là địa phương sớm triển khai mô hình nhà ở cho thuê từ năm 2016. Hiện thành phố đang quản lý, vận hành hơn 6.600 căn nhà ở chung cư cho thuê là tài sản công. Dự kiến trong tháng 7/2026, thành phố sẽ tiếp tục khánh thành khu chung cư Tạ Quang Bửu với 390 căn hộ, nâng tổng số người được hưởng lợi trực tiếp từ các khu nhà ở cho thuê lên hơn 20.000 người.

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về NƠXH và kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về phát triển nhà ở cho thuê, Hải Phòng đang chuyển đổi tư duy phát triển nhà ở theo hướng bảo đảm quyền có nhà ở của người dân. Trong đó, xác định phát triển phân khúc nhà ở cho thuê là định hướng chiến lược, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch tổng thể đô thị, hệ thống giao thông công cộng, khu công nghiệp và các vùng phát triển động lực.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Thành phố cũng đang xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê với các nhóm giải pháp trọng tâm như rà soát, điều chỉnh quy hoạch; đổi mới mô hình nhà lưu trú công nhân theo hướng căn hộ khép kín, đồng bộ tiện ích; đa dạng hóa các loại hình nhà ở cho thuê, thuê mua; chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, thuế và tín dụng để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Hải Phòng sẽ hình thành hệ thống nhà ở cho thuê đa dạng với quy mô khoảng 15.000-17.000 căn, từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân, chuyên gia và người lao động trên địa bàn.

Để dự án tại KCN Đại An mở rộng sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Phối cảnh dự án, khi hoàn thành có tổng 1.129 căn hộ cho công nhân, chuyên gia thuê.



Đồng thời, các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hệ thống nhà ở cho thuê đồng bộ trên địa bàn Hải Phòng.