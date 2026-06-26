Thị trường bất động sản TP.HCM 'nóng' trở lại

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, thị trường bất động sản TP.HCM ghi nhận gần 20.000 giao dịch với tổng giá trị hơn 92.000 tỷ đồng. Cùng lúc, giá bán tiếp tục tăng và phân hóa mạnh, đặc biệt tại khu Đông thành phố và phân khúc cao cấp, phản ánh đà phục hồi rõ nét của thị trường.

Thị trường bất động sản TP.HCM đang cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng kéo dài 2022–2024, với loạt chỉ số về giao dịch, tín dụng và nguồn cung đều tăng trưởng trở lại. Thông tin được ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội (chiều 25/6).

Theo ông Trịnh Quốc Dũng, các chỉ số kinh tế của thị trường bất động sản hiện nay đều đang ghi nhận xu hướng cải thiện rõ nét. Trong 5 tháng đầu năm 2026, doanh thu kinh doanh bất động sản đạt khoảng 126.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền đã quay trở lại thị trường ở mức đáng kể so với giai đoạn trước.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại cuộc họp báo

Cùng với đó, tín dụng dành cho lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng tích cực, với dư nợ tín dụng đối với hoạt động bất động sản đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ thanh khoản và khả năng hấp thụ của thị trường trong bối cảnh nguồn cung đang dần phục hồi.

Ở nhóm đầu tư, kinh doanh bất động sản, tổng giá trị đạt hơn 538.000 tỷ đồng, phản ánh hoạt động đầu tư đang sôi động trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi khó khăn pháp lý và thanh khoản. Đáng chú ý, một số chương trình hỗ trợ tín dụng với quy mô 145.000 tỷ đồng cũng đã được triển khai trên địa bàn, với lũy kế giải ngân đạt 596,91 tỷ đồng và dư nợ đạt 499,47 tỷ đồng.

Về giao dịch, thị trường ghi nhận sự cải thiện rõ rệt so với năm 2025. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, TP.HCM có khoảng 19.640 lượt giao dịch bất động sản được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, với tổng giá trị giao dịch hơn 92.000 tỷ đồng. Ngoài ra, có 25 dự án được xác nhận đủ điều kiện huy động vốn đối với sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai, tương ứng khoảng 18.947 căn nhà được đưa ra thị trường, góp phần bổ sung đáng kể nguồn cung.

Thị trường bất động sản tại TPHCM trong giai đoạn đầu năm 2026 đang khởi sắc

Một điểm đáng chú ý khác là sự biến động về mặt bằng giá. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khu vực phía Đông tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường, đặc biệt ở các phường như Cát Lái, Long Trường, Long Bình, Bình Trưng, An Khánh. Mức giá phổ biến dao động từ 45–55 triệu đồng/m², tuy nhiên đã xuất hiện nhiều dự án có giá từ 65–160 triệu đồng/m², thậm chí có nơi lên tới khoảng 200 triệu đồng/m².

Ở phân khúc cao cấp và siêu sang, đặc biệt là các dự án nhà ở thấp tầng tại khu trung tâm, thuộc khu vực tứ giác lõi đô thị, mức giá ghi nhận dao động rất cao, có thể lên tới 400–500 triệu đồng/m², thậm chí một số sản phẩm biệt thự, nhà phố có giá trị khoảng 20 tỷ đồng/căn. Theo cơ quan quản lý, đây là phân khúc dành cho nhóm khách hàng thu nhập cao và nhà đầu tư dài hạn, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng chung của thị trường.

Bên cạnh yếu tố giá, thị trường cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về tâm lý nhà đầu tư và người mua. Việc hệ thống pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản từng bước đi vào thực tiễn, cùng với việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại nhiều dự án, đã giúp hàng loạt dự án được tái khởi động, chấp thuận chủ đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng trở lại. Điều này góp phần củng cố niềm tin thị trường, thúc đẩy thanh khoản phục hồi.

Về triển vọng, ông Trịnh Quốc Dũng nhận định 6 tháng cuối năm 2026 sẽ là giai đoạn quan trọng khi thị trường bất động sản TP.HCM chuyển từ trạng thái phục hồi sang tăng trưởng ổn định. Các yếu tố như nguồn cung tăng, dòng vốn FDI tiếp tục chảy vào lĩnh vực bất động sản và doanh thu duy trì đà tăng sẽ là động lực chính.

Dự báo trong nửa cuối năm 2026, thanh khoản và khả năng hấp thụ sản phẩm sẽ tiếp tục cải thiện so với giai đoạn đầu năm. Tuy giá bán có xu hướng tăng, nhưng sẽ phân hóa rõ rệt, tập trung vào các dự án có vị trí tốt, pháp lý đầy đủ và đáp ứng nhu cầu ở thực. Đây cũng được xem là giai đoạn thuận lợi để thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các dự án quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM.