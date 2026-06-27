Thị trường BĐS 6 tháng cuối năm sẽ có sự thanh lọc

TPO - Thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ tiếp tục vận hành theo hướng chọn lọc. Xu hướng đầu tư ngắn hạn và lướt sóng sẽ dần được thay thế bằng chiến lược đầu tư trung và dài hạn.

Phát biểu tại tọa đàm “Bất động sản 6 tháng cuối năm 2026: Thị trường bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc” được tổ chức sáng 26/6 tại TPHCM, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đánh giá, thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi khi nguồn cung gia tăng và nhiều dự án quy mô lớn được triển khai. Tuy nhiên, hoạt động mở bán vẫn diễn ra thận trọng do sức cầu chưa đạt kỳ vọng.

Ông Nguyễn Văn Đính phát biểu tại hội toạ đàm.

Khó tăng nóng

Đối với nửa cuối năm 2026, ông Đính cho rằng, thị trường sẽ được hỗ trợ bởi nhiều động lực từ kinh tế vĩ mô. Chính phủ tiếp tục thúc đẩy các trụ cột tăng trưởng như đầu tư công, phát triển hạ tầng, đô thị hóa, công nghiệp, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tới đầu tư, việc làm, nhu cầu nhà ở và sự phát triển của thị trường bất động sản.

Ngoài ra, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy nguồn cung. Theo ông Đính, thị trường sẽ phát triển theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp hơn, đồng thời hạn chế đầu cơ và hướng tới cơ cấu nguồn cung phù hợp hơn với nhu cầu thực.

Ông Đính dự báo, nguồn cung bất động sản trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng nhanh cả về quy mô và chất lượng nhờ nhiều dự án được tháo gỡ pháp lý và sự xuất hiện của các đại dự án phát triển dọc các trục hạ tầng mới.

Cơ cấu sản phẩm được kỳ vọng cân bằng hơn khi nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các loại hình phục vụ nhu cầu ở thực được thúc đẩy. Trong bối cảnh áp lực tài chính vẫn hiện hữu, các chủ đầu tư sẽ phải gia tăng sức cạnh tranh thông qua việc tái định vị sản phẩm và xây dựng mặt bằng giá phù hợp hơn với khả năng chi trả của thị trường.

“Nhu cầu bất động sản sẽ tiếp tục tăng nhờ sự hình thành các cực tăng trưởng mới, quá trình mở rộng không gian phát triển kinh tế, cùng với đà phục hồi của du lịch và dòng vốn FDI duy trì tích cực. Đầu tư công và hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục tạo động lực cho các khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị vệ tinh, trong khi xu hướng giãn dân khỏi các đô thị lớn sẽ thúc đẩy nhu cầu dịch chuyển đến những khu vực có chất lượng sống tốt hơn”, ông Đính nói.

Về mặt bằng giá, ông Đính cho rằng khả năng xuất hiện các đợt tăng nóng trong thời gian tới không cao khi nguồn cung được cải thiện và mức độ cạnh tranh giữa các chủ đầu tư gia tăng. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, tăng ưu đãi để kích cầu. Còn giá bán trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp sẽ có xu hướng điều chỉnh theo hướng phù hợp với sức hấp thụ thực tế.

Nhu cầu bất động sản sẽ tiếp tục tăng nhờ sự hình thành các cực tăng trưởng mới, quá trình mở rộng không gian phát triển kinh tế.

“Thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ tiếp tục vận hành theo hướng chọn lọc. Xu hướng đầu tư ngắn hạn và lướt sóng sẽ dần được thay thế bằng chiến lược đầu tư trung và dài hạn. Người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý đầy đủ, chất lượng sống tốt, khả năng khai thác kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn”, ông Đính nhận định.

Tâm lý chờ quy hoạch

Ông Trần Quang Trung - Giám đốc Phát triển Kinh doanh của OneHousing cho rằng, thị trường hiện đã bước vào giai đoạn của các đại dự án. Nếu như trước đây, thị trường phát triển khá manh mún do hành lang pháp lý và thể chế chưa hoàn thiện thì hiện nay câu chuyện không còn nằm ở nguồn cung mà là sự sàng lọc và tái cấu trúc thị trường.

Tại TPHCM, sự đa dạng của các chủ đầu tư vẫn được duy trì nhờ tư duy phát triển sớm, tập trung vào từng phân khúc khách hàng và nghiên cứu kỹ chân dung người mua. Còn thị trường phía Bắc có độ trễ nhất định. Khoảng 70-80% chủ đầu tư trước đây chỉ cần có quỹ đất là có thể triển khai dự án, nhưng hiện nay dù có đất cũng không còn dễ dàng phát triển bởi thị trường đã bước vào giai đoạn phân hóa mạnh.

“Hà Nội đang chuẩn bị công bố quy hoạch tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6. Khi bước vào một giai đoạn phát triển mới, thị trường thường xuất hiện một “nhịp nghỉ” để nhà đầu tư và người mua chờ đợi những định hướng quy hoạch rõ ràng trước khi đưa ra quyết định”, ông Trung nói.

Kết quả khảo sát của Onehousing trên một nhóm khách hàng lớn tại thị trường phía Bắc cho thấy, 17% khách hàng dự kiến mua bất động sản trong vòng dưới 6 tháng, 41% có kế hoạch mua trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm, 28% dự định mua trong vòng 1-2 năm và chỉ 7% chưa có nhu cầu.

Thị trường bất động sản hiện đã bước vào giai đoạn của các đại dự án.

Đáng chú ý, nhóm khách hàng có kế hoạch mua trong vòng 6 tháng đến 1 năm đã tăng lên 41%, trong khi cùng kỳ quý II/2025 chỉ ở mức 32%. Điều này cho thấy lượng khách hàng đang chờ đợi để xuống tiền tại thị trường phía Bắc là rất lớn.

Ông Trung cho rằng, có nhiều nguyên nhân khiến người mua chưa quyết định giao dịch ngay. Trước hết, thị trường nhà liền thổ và nhà ở thổ cư ghi nhận thanh khoản giảm rõ rệt do tâm lý chờ quy hoạch. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của mặt bằng lãi suất, việc giá bất động sản đã tăng trong thời gian qua, cũng như kỳ vọng về sự xuất hiện của các dòng sản phẩm phù hợp hơn trong thời gian tới.

Tương tự, bà Đỗ Thị Hương - Giám đốc Bộ phận Kinh doanh nhà ở Savills Việt Nam cho rằng, phân khúc căn hộ hạng B và hạng C sẽ tiếp tục là động lực chính của thị trường trong khoảng 6 tháng tới.

Để các dự án thuộc hai phân khúc này thu hút được người mua, chủ đầu tư trước hết vẫn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản như pháp lý minh bạch, quy hoạch và hạ tầng rõ ràng, cùng với năng lực tài chính vững mạnh. Điều quan trọng hơn là chủ đầu tư phải phát triển được những sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu của thị trường và mang lại giá trị sử dụng thực cho khách hàng.