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Thái Nguyên: Thêm 1.630 căn hộ nhà ở xã hội, giá khoảng 20 triệu đồng/m2

Thanh Hiếu

TPO - Hai dự án sẽ cung cấp khoảng 1.630 căn hộ nhà ở xã hội với giá bán từ 20-21 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên vừa công bố thông tin 2 dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, Dự án nhà ở xã hội An Phú (phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) được triển khai trên khu đất rộng 2,242 ha. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Minh Land làm chủ đầu tư.

Quy mô dự án gồm 3 tòa chung cư cao 19 tầng, cung cấp 972 căn hộ.

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Một dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giá bán dự kiến được chủ đầu tư công bố khoảng 20 triệu đồng/m2.

Dự án được triển khai từ quý 1/2026 đến quý 4/2028. Trong giai đoạn đầu, tỉnh Thái Nguyên sẽ giao hơn 12.000 m2 đất cho chủ đầu tư để triển khai dự án.

Hồ sơ đăng ký mua căn hộ được tiếp nhận từ 22/6 đến ngày 22/11/2026.

Dự án Nhà ở xã hội Túc Duyên (Home Central, phường Phan Đình Phùng) do Công ty Cổ phần Đầu tư Homever làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên quỹ đất nhà ở xã hội thuộc Khu tái định cư số 1 với diện tích khoảng 12.300 m2.

Dự án có quy mô gồm 3 tòa chung cư cao 16 tầng, với 658 căn hộ nhà ở xã hội.

Giá bán căn hộ (tạm tính) khoảng 21 triệu đồng/m2.

Chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ tháng 8/2026. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và bàn giao quý 4/2028.

Như vậy, 2 dự án sẽ cung cấp ra khoảng 1.630 căn hộ nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng Thái Nguyên lưu ý: Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được nộp hồ sơ đăng ký mua tại một dự án nhà ở xã hội.

Khách hàng không nộp thêm tiền ngoài hợp đồng hoặc khoản thu không rõ ràng.

Trường hợp phát hiện hành vi lợi dụng chính sách, thu tiền chênh trái quy định, người dân cần phản ánh tới cơ quan công an, Sở Xây dựng hoặc UBND cấp xã nơi có dự án để được xem xét, xử lý.

Được biết, giai đoạn 2025 - 2030, Thái Nguyên được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 24.800 căn hộ nhà ở xã hội. Tuy nhiên, từ nhu cầu thực tế của địa phương, tỉnh đã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển khoảng 60.000 căn nhà ở xã hội.

Thanh Hiếu
#Nhà ở xã hội #Tiến độ và giá bán dự án nhà ở xã hội #Thái Nguyên

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