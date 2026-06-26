TPHCM khởi công đồng loạt 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê

TPO - TPHCM tổ chức lễ khởi công đồng loạt 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với tổng số 6.229 căn hộ. Thành phố này đặt mục tiêu hoàn thành 78 dự án với khoảng 73.800 căn hộ. Trong đó, 59 dự án sẽ được áp dụng cơ chế "luồng xanh" nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Ngày 26/6, UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công đồng loạt 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với tổng số 6.229 căn hộ. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).

Các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê này do Becamex làm chủ đầu tư, gồm Nhà ở xã hội Khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1), Khu 4 Định Hòa, Khu 2 Việt Sing và Khu 7 Việt Sing.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại sự kiện

Cơ chế 'luồng xanh' rút ngắn thủ tục đầu tư

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động và người thu nhập thấp. Thành phố đang tập trung chỉ đạo quyết liệt với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, TP.HCM phải hoàn thành 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, cao nhất cả nước. Riêng giai đoạn 2026-2030, TP.HCM cần phát triển 181.257 căn. Song song đó, TP.HCM cũng đang thúc đẩy chương trình phát triển nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Trung ương nhằm đa dạng hóa nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM đã khởi công 9 dự án nhà ở xã hội với gần 11.000 căn hộ. Tính đến nay, toàn Thành phố có 19 dự án đang triển khai với quy mô khoảng 19.000 căn.

Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh cũng cho biết, để hoàn thành mục tiêu được giao, trong quý III/2026, TP.HCM dự kiến khởi công thêm 59 dự án với khoảng 54.900 căn hộ, hướng tới hoàn thành trong năm 2027. Lũy kế giai đoạn 2026-2027, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 78 dự án với khoảng 73.800 căn hộ. Trong đó, 59 dự án sẽ được áp dụng cơ chế "luồng xanh" nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đồng thời các dự án đang triển khai sẽ được theo dõi, giám sát chặt chẽ để bảo đảm tiến độ.

Đối với chương trình phát triển nhà ở cho thuê, hiện đã có 15 doanh nghiệp đăng ký tham gia với quy mô hơn 106.000 căn nhà ở cho thuê.

Khu nhà ở xã hội Định Hoà của Becamex được xây dựng trước đó

Trong bối cảnh đó, việc khởi công đồng thời 4 dự án kể trên được đánh giá là bước đi quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM. Các dự án được triển khai trên diện tích 5,48 ha, cung cấp 6.229 căn hộ, trong đó khoảng 1.000 căn dành cho thuê với mức giá phù hợp.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy hiệu quả cơ chế "luồng xanh", tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Theo Thứ trưởng, Chính phủ đang chuyển mạnh tư duy từ phát triển chủ yếu nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê; ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê gắn với quy hoạch đô thị, khu công nghiệp và giao thông công cộng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và huy động nguồn lực xã hội để thúc đẩy lĩnh vực này.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và TP. HCM làm lễ khởi công gần 6.300 căn nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đánh giá cao nỗ lực của TP.HCM trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội. Giai đoạn 2021-2025, Thành phố đã hoàn thành 18.143 căn, riêng năm 2025 hoàn thành 13.040 căn, đạt 100% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Giai đoạn 2026-2030, TP.HCM đã chủ động quy hoạch khoảng 1.400 ha đất với 195 khu đất để phát triển nhà ở xã hội, đồng thời tiên phong triển khai chương trình 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê.