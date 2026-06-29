Báo Tiền Phong trao quà tri ân thương binh, người có công tại Ninh Bình

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 29/6, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Him Lam tổ chức chương trình thăm hỏi, trao quà tri ân các thương binh, bệnh binh và người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan, thuộc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình.

Đoàn công tác do Nhà báo Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Báo Tiền Phong làm trưởng đoàn.

Nhà báo Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Báo Tiền Phong trao quà cho các thương, bệnh binh. Ảnh: Bùi Tuấn.

Tại chương trình, đại diện Báo Tiền Phong đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các thương binh, bệnh binh và người có công đang điều trị, đồng thời trao tặng 40 triệu đồng nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Những phần quà được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của những người làm báo và cộng đồng doanh nghiệp đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình đang quản lý, chăm sóc, điều trị phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với 124 đối tượng, gồm 82 người có công với cách mạng và 42 thân nhân người có công.

Các thương bệnh binh tại cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan.

Riêng Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan đang chăm sóc, nuôi dưỡng 104 đối tượng, trong đó có 58 thương binh, bệnh binh nặng, 2 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 27 con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 17 thân nhân người có công mắc các bệnh về hệ thần kinh.

Nhiều thương binh mang trên mình những thương tật nặng, chịu đựng di chứng chiến tranh kéo dài nhưng vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó và nghị lực sống, trở thành những tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí và niềm tin trong cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, sẻ chia của Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Him Lam. Theo lãnh đạo Trung tâm, những phần quà được trao không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống của các thương binh, bệnh binh và người có công mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm vui, niềm tin và động lực để các đối tượng tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nhà báo Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Báo Tiền Phong ân cần thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh.

Hoạt động tại Ninh Bình là một trong chuỗi chương trình "Đền ơn đáp nghĩa" do Báo Tiền Phong triển khai nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Him Lam và tổng kinh phí tài trợ 350 triệu đồng, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhiều trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công trên cả nước.

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, Báo Tiền Phong cùng đơn vị đồng hành mong muốn góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.