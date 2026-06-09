Đội hình tiêu biểu những 'thương binh' không thể dự World Cup 2026

TPO - World Cup 2026 đang đến rất gần, hứa hẹn mang tới những màn trình diễn đỉnh cao. Tiếc rằng show diễn ấy không có nhiều ngôi sao khi chấn thương đã tước đi cơ hội góp mặt của họ. Sau đây là 11 trường hợp đáng tiếc nhất.

Thủ môn

Luis Malagon (Mexico) Niềm hy vọng trong khung gỗ của đội đồng chủ nhà Mexico đã tan vỡ. Thủ thành của CLB America dính chấn thương đứt gót chân Achilles vào giữa tháng 3, để lại một khoảng trống kinh nghiệm rất lớn cho El Tri ở chiến dịch trên sân nhà.

Hậu vệ

Juan Foyth (Argentina): Cầu thủ chạy cánh phải này đã gặp phải chấn thương đứt gân Achilles vào cuối tháng 1. Anh nghỉ thi đấu từ đó tới nay. Chấn thương của Juan Foyth khiến nhà ĐKVĐ thế giới mất đi một phương án phòng ngự biên cực kỳ chất lượng.

Eder Militao (Brazil): Hàng thủ Selecao chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Sau khi đã nỗ lực vượt qua hai lần đứt dây chằng chéo trước đó, trung vệ của Real Madrid lại không may mắn khi phải lên bàn mổ một lần nữa vì rách gân cơ nhị đầu đùi trái. Militao nghỉ thi đấu ít nhất tới hết năm 2026, đồng thời mất cả cơ hội dự World Cup 2026.

Matthijs De Ligt (Hà Lan): Một giải đấu lớn nữa quay lưng với De Ligt. Trung vệ của Man United đã trở lại mạnh mẽ với những màn thể hiện ấn tượng. Nhưng chấn thương lưng khiến anh không thể thi đấu từ tháng 11 năm ngoái. De Ligt buộc phải trải qua ca phẫu thuật lưng vào giữa tháng 5 vừa qua để điều trị dứt điểm và anh phải hy sinh World Cup 2026.

Jurrien Timber (Hà Lan): Hành lang cánh của "Cơn lốc màu da cam" tiếp tục gặp sứt mẻ. Sáng ngày 9/6, HLV Koeman xác nhận Timber không kịp bình phục chấn thương háng. Như vậy, hậu vệ thuộc biên chế Arsenal dù nằm trong danh sách dự giải đấu nhưng sẽ không thể ra sân.

Tiền vệ

Fermin Lopez (Tây Ban Nha): Tiền vệ của Barca, người đang cạnh tranh sòng phẳng cho một suất đá chính trong tuyến giữa của La Roja, đã bị gãy xương bàn chân số 5 ngay trong ngày thi đấu vòng cuối cùng của La Liga. Chấn thương nghiệt ngã này khiến Fermin mất suất dự World Cup 2026.

Xavi Simons (Hà Lan): Hà Lan có lẽ là đội tuyển chịu thiệt thòi bậc nhất về mặt nhân sự trước giải. Ngoài De Ligt và Timber, họ còn mất thêm Xavi Simons. Ngôi sao sáng tạo đang khoác áo Tottenham buộc phải nói lời chia tay World Cup từ sớm do đứt dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải.

Adam Wharton (Anh): Tiền vệ sáng tạo này đã gặp chấn thương mắt cá chân vào cuối mùa giải 2025/26, tuy nhiên anh vẫn cắn răng ra sân thi đấu khiến tình hình tệ hơn. Hệ quả là trong buổi kiểm tra trước khi công bố danh sách dự World Cup 2026, Wharton đã bị gạch tên.

Tiền đạo

Rodrygo (Brazil): Một đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của ĐT Brazil. Tiền đạo trụ cột của Real Madrid dính đa chấn thương kinh hoàng hồi đầu tháng 3: đứt dây chằng chéo kết hợp với tổn thương sụn chêm ngoài ở đầu gối phải.

Hugo Ekitike (Pháp): Hàng công của "Gà trống Gaulois" mất đi một họng pháo đầy sức trẻ. Chân sút đang có phong độ cao của Liverpool bị đứt gân Achilles sau một nỗ lực rướn người trong vòng cấm tại trận đấu ở Champions League đụng độ PSG hồi tháng 4.

Serge Gnabry (Đức): Sức mạnh tấn công biên của "Cỗ xe tăng" bị sứt mẻ nghiêm trọng. Ngôi sao Bayern Munich bị rách cơ khép chân phải và chính anh đã phải lên tiếng xác nhận việc mình không thể kịp bình phục hồi cuối tháng 4.