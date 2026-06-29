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Lào Cai:

Triển khai mô hình "hũ gạo tình thương" để hỗ trợ đối tượng khó khăn

Phạm Quỳnh - Thành Đạt

TPO - Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trên địa bàn, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai triển khai mô hình "Hũ gạo tình thương" để hỗ trợ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình hoạt động bắt đầu từ tháng 5/2026 tại thôn Sả Séng, xã Tả Phìn nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo hội viên phụ nữ trong thôn. Theo đó, mỗi hội viên sẽ tiết kiệm ít nhất một nắm gạo/ngày hoặc từ 1-2kg gạo/tháng để quyên góp. Sau đó, ban quản lý mô hình sẽ tổ chức thu gom gạo định kỳ vào tuần cuối hằng tháng. Ngoài gạo, các hội viên còn đóng góp nhu yếu phẩm như mì tôm, chăn màn, quần áo, dầu ăn, sách vở, đồ dùng học tập... cho trẻ em khó khăn.

Định kỳ hàng tháng hoặc vào các dịp lễ, tết, xã Tả Phìn sẽ tổ chức trao gạo cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Nguồn hỗ trợ được ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, phụ nữ đơn thân, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các trường hợp đột xuất do thiên tai, ốm đau, hỏa hoạn... Mỗi hộ được hỗ trợ từ 2-5 kg gạo hoặc theo điều kiện thực tế của mô hình.

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Mô hình "hũ gạo tình thương" được lan tỏa trong các thôn, bản tại xã Tả Phìn.

Chị Nông Thị Hải Yến, thành viên tích cực thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương” tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai chia sẻ, từ khi thực hiện mô hình này, mỗi hội viên phụ nữ trong thôn Sả Séng đều thực hiện nghiêm túc, mỗi bữa bớt lại một nắm gạo nhỏ, các hộ gia đình không đói đi chút nào, nhưng gom lại thì giúp được bà con còn khó khăn trong bản.

Từ nguồn gạo và kinh phí vận động, quyên góp được qua mô hình, xã Tả Phìn đã trao tặng 11 suất quà và gạo hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có người khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em mồ côi, 1 suất quà đặc biệt trị giá 500 nghìn đồng cho một học sinh mồ côi vượt khó vươn lên. Tổng trị giá đợt trao quà đầu tiên là 6,5 triệu đồng.

Hiện nay, trên địa bàn xã Tả Phìn có khoảng 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi, gia đình gặp nạn, đơn thân… Những hạt gạo tình thương từ mô hình chính là những chiếc phao cứu sinh thiết thực và kịp thời nhất.

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Ban quản lý mô hình trực tiếp đến thăm, trao hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, phụ nữ đơn thân, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các trường hợp gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, ốm đau, hỏa hoạn...

Ông Trương Xuân Chiều, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Phìn cho biết, chính quyền địa phương đánh giá rất cao tính thiết thực của mô hình này. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể nhân rộng mô hình ra toàn bộ các thôn, bản còn lại, đồng thời lồng ghép với các phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Xã Tả Phìn được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Trung Chải và Tả Phìn. Toàn xã có 14 thôn với 1.865 hộ, 9.865 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc sinh sống là Mông, Dao, Kinh, Tày và Dáy. Theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Lào Cai, Tả Phìn là một trong 47 xã đặc biệt khó khăn (khu vực III) của tỉnh.

Phạm Quỳnh - Thành Đạt
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