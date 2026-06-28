Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trạm trưởng thú y bị yêu cầu kiểm điểm vì đề xuất ‘hợp thức’ cho lò mổ sai phạm

Hoàng Nam

TPO - Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh việc Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 đề xuất kiểm soát, đóng dấu kiểm dịch đối với toàn bộ số lợn giết mổ vượt công suất tại cơ sở của ông Phan Bá Tứ (xã Quảng Ninh), Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị vào cuộc kiểm tra và đã có báo cáo làm rõ nội dung bài báo theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Trị.

Báo chí phản ánh đúng và kịp thời

Kết quả kiểm tra xác định nhiều nội dung báo Tiền Phong phản ánh là có cơ sở. Đáng chú ý, lãnh đạo Sở cho rằng đề xuất của Trạm trưởng Trạm Thú y số 4 là đóng dấu kiểm dịch đối với toàn bộ số lợn giết mổ vượt công suất là không phù hợp quy định pháp luật và đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc.

img-2278.jpg
Cơ quan chức năng làm việc với cơ sở giết mổ tập trung Phan Bá Tứ.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đánh giá, những phản ánh của Báo Tiền Phong liên quan hoạt động tại cơ sở giết mổ tập trung của ông Phan Bá Tứ và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là kịp thời, có cơ sở thực tiễn, góp phần giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình để kiểm tra, xử lý.

“Tôi ghi nhận và cảm ơn Báo Tiền Phong đã phản ánh vụ việc khách quan, kịp thời. Qua thông tin báo chí, các cơ quan quản lý có thêm căn cứ để rà soát, chấn chỉnh hoạt động giết mổ trên địa bàn” - ông Quốc nói.

Trước đó, Tiền Phong đăng tải bài viết phản ánh việc cơ sở giết mổ tập trung của ông Phan Bá Tứ hoạt động vượt nhiều lần công suất được phê duyệt nhưng vẫn có văn bản đề xuất kiểm soát, đóng dấu kiểm dịch đối với toàn bộ số gia súc thực tế đưa vào giết mổ.

Sau chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở NN&MT đã tổ chức kiểm tra thực tế với sự tham gia của chính quyền địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 cùng chủ cơ sở giết mổ.

img-0621.jpg
Lò mổ này thường xuyên quá tải gấp 4 lần công suất.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở này được cấp phép với công suất thiết kế 30 con gia súc/ngày. Tuy nhiên, từ tháng 2 đến tháng 5/2026, số lượng gia súc thực tế đưa vào giết mổ trung bình khoảng 120 con/ngày, cao gấp 4 lần công suất được phê duyệt.

Theo Sở NN&MT, nội dung báo chí phản ánh về tình trạng giết mổ vượt công suất và những tồn tại trong điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường tại cơ sở cơ bản là có cơ sở.

Không thể dùng dấu kiểm dịch để “hợp thức” vi phạm

Điểm gây tranh cãi lớn nhất trong vụ việc là đề xuất của Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 về việc thực hiện kiểm soát, đóng dấu kiểm dịch đối với toàn bộ số gia súc thực tế đưa vào giết mổ tại cơ sở.

Theo ông Nguyễn Phú Quốc, việc kiểm tra thú y nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm là cần thiết. Tuy nhiên, đề xuất đóng dấu cho toàn bộ số lợn vượt công suất được phê duyệt là vấn đề hoàn toàn khác.

“Quan điểm của sở là không thể lấy việc đóng dấu kiểm dịch để hợp thức hóa cho hoạt động vượt công suất. Nếu cơ sở chỉ được phép hoạt động 30 con/ngày thì mọi hoạt động vượt quá giới hạn đó đều phải được xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật” - ông Quốc khẳng định.

img-2280.jpg
Vấn đề vệ sinh, môi trường ở lò mổ này thường xuyên nhức nhối trong dư luận.

Vị lãnh đạo Sở NN&MT cho biết nội dung tham mưu của Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 chưa làm rõ cơ sở pháp lý, chưa phân định rõ giữa yêu cầu kiểm soát dịch bệnh với việc xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở giết mổ.

Chính vì vậy, đề xuất này được đánh giá là chưa phù hợp và có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong dư luận cũng như trong công tác quản lý nhà nước.

“Đề xuất xin đóng dấu cho toàn bộ số lợn vượt công suất là không phù hợp quy định pháp luật. Sở đã yêu cầu Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 phải kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm trong quá trình tham mưu” - ông Quốc cho biết.

Buộc khắc phục, chỉ được giết mổ 30 con/ngày

Báo cáo gửi UBND tỉnh của Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại tại cơ sở giết mổ của ông Phan Bá Tứ như: Chưa bảo đảm ngăn cách giữa khu vực sạch và khu vực bẩn; chưa bố trí đầy đủ biển báo, biển phân khu chức năng; chưa có phòng làm việc riêng cho cán bộ thú y theo quy định.

Ngoài ra, cơ sở này trước đó cũng từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và bị yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

img-2281.jpg
Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị khẳng định, không hợp thức hoá cho sai phạm.

Để chấn chỉnh hoạt động, Sở NN&MT yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về vệ sinh thú y, môi trường và hồ sơ pháp lý; đồng thời chỉ được phép tổ chức giết mổ với công suất tối đa 30 con gia súc/ngày trong thời gian khắc phục tồn tại.

UBND xã Quảng Ninh được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở, đặc biệt là việc chấp hành công suất giết mổ. Trường hợp phát hiện vi phạm phải lập biên bản và xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Sở NN&MT, việc chưa đình chỉ hoạt động cơ sở ở thời điểm hiện tại xuất phát từ nhu cầu bảo đảm nguồn cung thực phẩm và tránh phát sinh các điểm giết mổ nhỏ lẻ, trái phép.

Tuy nhiên, nếu cơ sở tiếp tục vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ yêu cầu khắc phục, các cơ quan chức năng sẽ xem xét biện pháp xử lý nghiêm hơn theo quy định pháp luật.

Hoàng Nam
#vượt công suất #cơ sở #Phan Bá Tứ #kiểm tra #Sở NN&MT #Quảng Trị #đóng dấu kiểm dịch #Sở Nông nghiệp và Môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe