Trạm trưởng thú y bị yêu cầu kiểm điểm vì đề xuất ‘hợp thức’ cho lò mổ sai phạm

TPO - Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh việc Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 đề xuất kiểm soát, đóng dấu kiểm dịch đối với toàn bộ số lợn giết mổ vượt công suất tại cơ sở của ông Phan Bá Tứ (xã Quảng Ninh), Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị vào cuộc kiểm tra và đã có báo cáo làm rõ nội dung bài báo theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Trị.

Báo chí phản ánh đúng và kịp thời

Kết quả kiểm tra xác định nhiều nội dung báo Tiền Phong phản ánh là có cơ sở. Đáng chú ý, lãnh đạo Sở cho rằng đề xuất của Trạm trưởng Trạm Thú y số 4 là đóng dấu kiểm dịch đối với toàn bộ số lợn giết mổ vượt công suất là không phù hợp quy định pháp luật và đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc.

Cơ quan chức năng làm việc với cơ sở giết mổ tập trung Phan Bá Tứ.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đánh giá, những phản ánh của Báo Tiền Phong liên quan hoạt động tại cơ sở giết mổ tập trung của ông Phan Bá Tứ và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là kịp thời, có cơ sở thực tiễn, góp phần giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình để kiểm tra, xử lý.

“Tôi ghi nhận và cảm ơn Báo Tiền Phong đã phản ánh vụ việc khách quan, kịp thời. Qua thông tin báo chí, các cơ quan quản lý có thêm căn cứ để rà soát, chấn chỉnh hoạt động giết mổ trên địa bàn” - ông Quốc nói.

Trước đó, Tiền Phong đăng tải bài viết phản ánh việc cơ sở giết mổ tập trung của ông Phan Bá Tứ hoạt động vượt nhiều lần công suất được phê duyệt nhưng vẫn có văn bản đề xuất kiểm soát, đóng dấu kiểm dịch đối với toàn bộ số gia súc thực tế đưa vào giết mổ.

Sau chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở NN&MT đã tổ chức kiểm tra thực tế với sự tham gia của chính quyền địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 cùng chủ cơ sở giết mổ.

Lò mổ này thường xuyên quá tải gấp 4 lần công suất.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở này được cấp phép với công suất thiết kế 30 con gia súc/ngày. Tuy nhiên, từ tháng 2 đến tháng 5/2026, số lượng gia súc thực tế đưa vào giết mổ trung bình khoảng 120 con/ngày, cao gấp 4 lần công suất được phê duyệt.

Theo Sở NN&MT, nội dung báo chí phản ánh về tình trạng giết mổ vượt công suất và những tồn tại trong điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường tại cơ sở cơ bản là có cơ sở.

Không thể dùng dấu kiểm dịch để “hợp thức” vi phạm

Điểm gây tranh cãi lớn nhất trong vụ việc là đề xuất của Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 về việc thực hiện kiểm soát, đóng dấu kiểm dịch đối với toàn bộ số gia súc thực tế đưa vào giết mổ tại cơ sở.

Theo ông Nguyễn Phú Quốc, việc kiểm tra thú y nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm là cần thiết. Tuy nhiên, đề xuất đóng dấu cho toàn bộ số lợn vượt công suất được phê duyệt là vấn đề hoàn toàn khác.

“Quan điểm của sở là không thể lấy việc đóng dấu kiểm dịch để hợp thức hóa cho hoạt động vượt công suất. Nếu cơ sở chỉ được phép hoạt động 30 con/ngày thì mọi hoạt động vượt quá giới hạn đó đều phải được xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật” - ông Quốc khẳng định.

Vấn đề vệ sinh, môi trường ở lò mổ này thường xuyên nhức nhối trong dư luận.

Vị lãnh đạo Sở NN&MT cho biết nội dung tham mưu của Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 chưa làm rõ cơ sở pháp lý, chưa phân định rõ giữa yêu cầu kiểm soát dịch bệnh với việc xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở giết mổ.

Chính vì vậy, đề xuất này được đánh giá là chưa phù hợp và có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong dư luận cũng như trong công tác quản lý nhà nước.

“Đề xuất xin đóng dấu cho toàn bộ số lợn vượt công suất là không phù hợp quy định pháp luật. Sở đã yêu cầu Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 phải kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm trong quá trình tham mưu” - ông Quốc cho biết.

Buộc khắc phục, chỉ được giết mổ 30 con/ngày

Báo cáo gửi UBND tỉnh của Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại tại cơ sở giết mổ của ông Phan Bá Tứ như: Chưa bảo đảm ngăn cách giữa khu vực sạch và khu vực bẩn; chưa bố trí đầy đủ biển báo, biển phân khu chức năng; chưa có phòng làm việc riêng cho cán bộ thú y theo quy định.

Ngoài ra, cơ sở này trước đó cũng từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và bị yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị khẳng định, không hợp thức hoá cho sai phạm.

Để chấn chỉnh hoạt động, Sở NN&MT yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về vệ sinh thú y, môi trường và hồ sơ pháp lý; đồng thời chỉ được phép tổ chức giết mổ với công suất tối đa 30 con gia súc/ngày trong thời gian khắc phục tồn tại.

UBND xã Quảng Ninh được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở, đặc biệt là việc chấp hành công suất giết mổ. Trường hợp phát hiện vi phạm phải lập biên bản và xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Sở NN&MT, việc chưa đình chỉ hoạt động cơ sở ở thời điểm hiện tại xuất phát từ nhu cầu bảo đảm nguồn cung thực phẩm và tránh phát sinh các điểm giết mổ nhỏ lẻ, trái phép.

Tuy nhiên, nếu cơ sở tiếp tục vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ yêu cầu khắc phục, các cơ quan chức năng sẽ xem xét biện pháp xử lý nghiêm hơn theo quy định pháp luật.