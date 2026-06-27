Cá chết, rác thải ngập suối 'hoa' Hội Phú

TPO - Dài cả chục cây số, suối Hội Phú được ví như dải lụa, suối "hoa" chảy ngang qua phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, con suối này giờ đang ngập tràn bởi rác thải, cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặc.