Cá chết, rác thải ngập suối 'hoa' Hội Phú

TPO - Dài cả chục cây số, suối Hội Phú được ví như dải lụa, suối "hoa" chảy ngang qua phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, con suối này giờ đang ngập tràn bởi rác thải, cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Suối Hội Phú dài hàng chục cây số, là điểm nhấn của khu vực Pleiku. Hoạt động kinh doanh nở rộ trong khi công tác quản lý chưa chặt chẽ khiến người dân xả rác bừa bãi.
Khắp nơi được bao phủ bởi rác thải gây mất mỹ quan đô thị.
Tới gần các cống nước thải mùi hôi thối nồng nặc.
Rác thải lâu ngày dưới dòng nước không được xử lý như đang phân huỷ.
Cá chết nổi lềnh bềnh dưới chân cầu.
Thùng sốp, chai nhựa, quần áo...đều có dưới suối Hội Phú.
Dài hơn chục cây số nhưng con suối đang được bao phủ bởi...rác.
Nếu được đầu tư, quan tâm đúng với tiềm năng, suối Hội Phú sẽ là điểm nhấn hút khách du lịch, hứa hẹn là điểm đến hàng đầu khi tới khu vực Pleiku.