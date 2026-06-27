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Cá chết, rác thải ngập suối 'hoa' Hội Phú

Tiền Lê

TPO - Dài cả chục cây số, suối Hội Phú được ví như dải lụa, suối "hoa" chảy ngang qua phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, con suối này giờ đang ngập tràn bởi rác thải, cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặc.

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Dọc suối Hội Phú là những nhà hàng, quán ăn, cà phê. Tuy nhiên, khu vực hồ nước lại ngập tràn rác thải.
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Suối Hội Phú dài hàng chục cây số, là điểm nhấn của khu vực Pleiku. Hoạt động kinh doanh nở rộ trong khi công tác quản lý chưa chặt chẽ khiến người dân xả rác bừa bãi.
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Khắp nơi được bao phủ bởi rác thải gây mất mỹ quan đô thị.
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Tới gần các cống nước thải mùi hôi thối nồng nặc.
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Rác thải lâu ngày dưới dòng nước không được xử lý như đang phân huỷ.
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Khu vực cầu﻿ trên đường Hùng Vương (đoạn sát với đường Nguyễn Viết Xuân) rác ứ đọng thành một bãi khổng lồ.
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Một số người dân câu cá dưới cầu trên, bao quanh bởi rác.
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Cá chết nổi lềnh bềnh dưới chân cầu.
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Phía trên cây cầu là cả một bãi rác, vứt bữa bãi khắp đường.
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Thùng sốp, chai nhựa, quần áo...đều có dưới suối Hội Phú.
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Đường mương nhỏ dẫn vào suối Hội Phú.
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Dài hơn chục cây số nhưng con suối đang được bao phủ bởi...rác.
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Nếu được đầu tư, quan tâm đúng với tiềm năng, suối Hội Phú sẽ là điểm nhấn hút khách du lịch, hứa hẹn là điểm đến hàng đầu khi tới khu vực Pleiku.
Tiền Lê
#Suối Hội Phú #ô nhiễm môi trường #rác thải #phường Pleiku #du lịch #mỹ quan đô thị #Gia Lai #đô thị xanh #ý thức người dân #ngập tràn bởi rác

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