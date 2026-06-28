Đắk Lắk phải họp khẩn vào ngày nghỉ vì công ty môi trường ngừng thu gom rác

Sáng 28/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn chủ trì cuộc họp khẩn nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai dịch vụ công và dịch vụ công ích năm 2026, sau khi xuất hiện nguy cơ gián đoạn thu gom, xử lý rác tại khu vực TP Buôn Ma Thuột (cũ, nay là các phường, xã Buôn Ma Thuột, Ea Kao, Tân Lập, Tân An, Thành Nhất, Hòa Phú).

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh những ngày qua, người dân khu vực TP Buôn Ma Thuột (cũ) hoang mang, lo ngại nguy cơ rác thải ùn ứ sau khi ngày 26/6, Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk – đơn vị quản lý, vận hành bãi rác Hòa Phú ra thông báo tạm dừng tiếp nhận rác từ ngày 28/6.

Theo doanh nghiệp, đơn vị đang thực hiện dịch vụ xử lý rác theo hình thức đặt hàng trong 6 tháng đầu năm 2026. Từ đầu năm đến hết tháng 5, công ty đã xử lý hơn 54.678 tấn rác, với giá trị khoảng 7,37 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay dự toán dịch vụ xử lý rác năm 2026 vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, dẫn đến chưa có cơ sở ký hợp đồng và thanh toán khối lượng đã thực hiện. Việc phải tự cân đối kinh phí suốt nhiều tháng khiến doanh nghiệp không còn khả năng duy trì hoạt động, buộc phải thông báo tạm dừng tiếp nhận rác từ ngày 28/6 và kiến nghị tỉnh sớm tháo gỡ.

Sau thông báo này, Công ty TNHH Môi trường Đông Phương – đơn vị thu gom rác – cũng thông báo tạm dừng thu gom trên địa bàn các phường thuộc phạm vi phục vụ, bao gồm cả rác sinh hoạt hộ dân và rác đường phố, cho đến khi có thông báo mới về việc mở cửa bãi rác.

Phía Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho rằng, suốt 6 tháng qua doanh nghiệp phải tự cân đối nguồn lực để duy trì hoạt động. Đơn vị mong các cơ quan chức năng sớm hoàn tất thủ tục, tháo gỡ vướng mắc để hoạt động thu gom, xử lý rác không bị gián đoạn.

Theo lộ trình, từ ngày 1/7, việc cung ứng dịch vụ công ích dự kiến sẽ được ký kết trực tiếp với UBND các xã, phường sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Vì vậy, các doanh nghiệp kiến nghị địa phương sớm hoàn tất thủ tục để bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác diễn ra liên tục, không ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thiên Văn cho biết trước đây việc đặt hàng dịch vụ công ích do UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) thực hiện. Sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện, nhiệm vụ này được chuyển giao về các xã, phường, trong khi toàn bộ rác thải vẫn được xử lý tập trung tại bãi rác Hòa Phú, nên cần một cơ chế quản lý, vận hành thống nhất.

Ông Nguyễn Thiên Văn chủ trì cuộc họp.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng chỉ ra vướng mắc lớn hiện nay là chưa xác định rõ cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự toán đối với khu xử lý rác tập trung và các định mức chi phí vận hành. Trước đây lĩnh vực này thuộc ngành tài nguyên môi trường, nhưng sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng chỉ có chức năng thẩm định phương án giá (bao gồm giá tối đa, giá cụ thể) đối với chất thải rắn sinh hoạt, không có chức năng thẩm định dự toán kinh phí dịch vụ công ích, bao gồm vận hành nhà vệ sinh công cộng và xử lý chôn lấp hợp vệ sinh.

Trước vướng mắc này, UBND tỉnh tạm thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện, song đơn vị này vẫn bày tỏ lo ngại về cơ sở pháp lý. Sau đó, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Tư pháp rà soát, xác định lại thẩm quyền thuộc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường hay Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, khi yêu cầu cung cấp hồ sơ thì không đầy đủ, khiến Sở Tư pháp không có đủ căn cứ xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, buộc phải báo cáo lại UBND tỉnh để xin chỉ đạo lần nữa.

Ông Nguyễn Thiên Văn nêu rõ: “Một sự việc như vậy mà phải chỉ đạo đến hai lần. Ngoài kia rác đang ngập, các đồng chí có chịu được 4–5 ngày khi rác tràn đầy nhà mình không? Nhưng đây là việc của toàn dân, cả xã hội đang nhìn vào cách bộ máy vận hành như thế nào”.

Ông cũng đặt câu hỏi về tinh thần phối hợp: mỗi đơn vị đều có chức năng, nhiệm vụ riêng, nhưng có thực sự cùng nhau xử lý việc chung hay không.

Hình ảnh rác thải tại một số phường thuộc TP Buôn Ma Thuột (cũ) sáng 28/6.

Vấn đề thứ hai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đặt ra là trong hợp đồng nguyên tắc giữa Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột với Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, thời hạn thực hiện đến ngày 30/6. Nhưng đến ngày 28/6, công ty cho dừng tiếp nhận bãi rác Hoà Phú. Lãnh đạo tỉnh cho rằng, công ty có vốn của Nhà nước, có vướng mắc thì cùng tháo gỡ.

“Nếu không làm được thì phải báo tỉnh trước 2–3 tháng. Đằng này công ty ra thông báo tạm ngừng đột ngột như vậy. Tôi hỏi, trách nhiệm với Nhà nước, với nhân dân ở đâu?” ông Nguyễn Thiên Văn nói và cho hay, sẽ yêu cầu các sở, ngành báo cáo, làm rõ trách nhiệm các bên, xử lý đến nơi đến chốn.

Sau khoảng 15 phút làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu, trước mắt hai doanh nghiệp trên khởi động lại bãi rác, thực hiện ngay hoạt động thu gom, vận chuyển rác trong ngày 28/6.