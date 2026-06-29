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Phú Quốc:

24 hộ dân bàn giao mặt bằng trước giờ cưỡng chế cho dự án Bãi Đất Đỏ

Nhật Huy

TPO - Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), 24/31 hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng. Còn lại 7 trường hợp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm tiến độ dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

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Người dân chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng trước thời điểm lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: H. Dung

Ngày 29/6, UBND đặc khu Phú Quốc triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với 31 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ tại khu phố 7, An Thới.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, lãnh đạo địa phương cùng các lực lượng chức năng đã nhiều lần gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền và vận động các hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất theo quy định.

Qua công tác vận động, 24/31 trường hợp đã tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng, chủ động tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất để phục vụ thi công dự án. Còn lại 7 trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất, nên cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Trong ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc thu hồi hơn 4.500m² đất trồng cây lâu năm của các hộ dân thuộc diện cưỡng chế.

Theo chính quyền địa phương, việc phần lớn hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng trước thời điểm cưỡng chế, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các hạng mục của dự án phục vụ APEC 2027.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ là 1 trong 21 dự án hạ tầng trọng điểm tại đặc khu Phú Quốc để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2027. Đồng thời, dự án tạo động lực phát triển đô thị và kinh tế địa phương trong thời gian tới.

Nhật Huy
#Phú Quốc #cưỡng chế thu hồi đất #tháo dỡ #dự án #APEC #An Giang

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