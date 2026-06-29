Thăm hỏi, tặng quà thương, bệnh binh và người có công ở Thanh Hóa

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, báo Tiền Phong phối hợp với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 70 triệu đồng cùng hàng trăm suất quà ý nghĩa đến các thương, bệnh binh, người có công, người nhiễm chất độc da cam tại Thanh Hóa.

Sáng 29/6, Báo Tiền Phong phối hợp Công ty CP Him Lam và Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh và người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa (đóng ở phường Sầm Sơn).

Chương trình tặng quà cho thương, bệnh binh và người có công ở Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Hằng - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, xúc động chia sẻ, trong không khí tri ân ngày 27/7, trung tâm rất vui khi đón nhận tình cảm của báo Tiền Phong và nhà tài trợ.

Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 218 người có công, thân nhân liệt sĩ và đối tượng chính sách có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có thương tật, bệnh tật đặc biệt nặng, sống cô đơn; nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho những người bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

Bà Lê Thị Hằng - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa báo cáo về hoạt động đơn vị.

“Chiến tranh đã lùi xa, nhưng còn hiện hữu trên người các thương, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm. Các bác tuổi cao, sức khỏe suy giảm, nhiều trường hợp mang thương tật đặc biệt nặng, đồng thời chịu ảnh hưởng lâu dài của di chứng chiến tranh, đặc biệt là các bệnh mãn tính, bệnh lý nền và rối loạn tâm thần. Nhiều trường hợp bị hạn chế khả năng vận động, suy giảm nhận thức, mất khả năng tự phục vụ cần được chăm sóc toàn diện, liên tục và lâu dài. Mỗi món quà tri ân hôm nay được gửi đến là niềm động viên rất lớn đến tinh thần của các bác”, bà Hằng nói.

Tại buổi thăm hỏi, tặng quà, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đã gửi lời hỏi thăm tới các bác thương, bệnh binh - những người đã hy sinh một phần xương máu, tuổi thanh xuân của mình trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi lễ.

“Các bác tại trung tâm là những nhân chứng sống để kể lại, viết tiếp những câu chuyện của lịch sử. Chúng cháu luôn tri ân những sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Món quà tuy không nhiều, nhưng là liều thuốc động viên tinh thần, để động viên các bác thương, bệnh binh. Mong các bác luôn kiên cường, thể hiện bản lĩnh của bộ đội cụ Hồ sống thật khỏe, thật vui, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Những cuộc trò chuyện, chia sẻ đầy ý nghĩa, tình cảm tới thế hệ trẻ.

Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng cũng bày tỏ lòng cảm ơn các đơn vị đồng hành trong thời gian qua đã cùng với báo thực hiện những chương trình tri ân ý nghĩa. Trong tháng 7 này, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục có những chương trình tri ân tại 14 Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh trên cả nước. Trong thời gian tới, báo Tiền Phong mong muốn sẽ nhận được sự đồng hành để được gần, được thăm, được thể hiện tình cảm với những người có công với cách mạng.

Trong buổi trao quà, Báo Tiền Phong và nhà tài trợ Công ty CP Him Lam đã trao tặng 70 triệu đồng cho các bác thương, bệnh binh, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa; giáo viên, phụ huynh và học sinh lớp 10D4, Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) trao 300 thùng sữa cùng phần quà là chăn ấm, bánh kẹo cho các bác thương, bệnh binh, người có công đang điều trị tại đây.

Ông Nguyễn Huy Thiêm - Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối Truyền Thông Công ty CP Him Lam chia sẻ tại chương trình.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Huy Thiêm - Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối Truyền Thông Công ty CP Him Lam bày tỏ: “Ngày hôm nay, khi đến với trung tâm, cảm xúc chúng cháu vẫn như ngày nào. Được nhìn lại những gương mặt, những cái bắt tay rất ấm áp, thực sự xúc động. Nơi đây chăm sóc rất nhiều số phận, có những bác đã hơn 90 tuổi, rất khó khăn, vất vả cho y, bác sĩ làm nhiệm vụ tại trung tâm. Có những vết thương đã lành, nhưng có những vết thương mãi không lành. Chúng cháu luôn tri ân những sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước”.