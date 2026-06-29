Tìm thấy thi thể bé trai mất tích trong rừng

TPO - Sau nhiều ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé trai 22 tháng tuổi mất tích khi đi chăn bò cùng dì.

Tối 29/6, UBND xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng thông tin sự việc cháu Đặng Khánh Tâm, 22 tháng tuổi bị mất tích khi đang đi cùng dì chăn bò ở trong rừng.

Chính quyền xã phối hợp cùng các lực lượng tổ chức tìm kiếm bé trai 22 tháng tuổi bị mất tích.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, ông Đặng Văn Bận, Chủ tịch UBND xã Yên Thổ cho biết, sau khi nhận tin báo cháu Tâm mất tích từ gia đình chính quyền xã huy động lực lượng công an, dân quân phối hợp cùng người dân chia làm nhiều nhóm tổ chức tìm kiếm, đồng thời phát thông báo đến các địa phương lân cận để phối hợp rà soát.

Sau đó, chính quyền cử lực lượng công an phối hợp với người nhà cháu Tâm đi xác minh sau khi nhận được tin báo từ xã Đường Hồng về việc phát hiện một thi thể bé trai tại khu vực rìa suối thuộc địa phận xóm Bản Lòong, xã Đường Hồng (khu vực tiếp giáp với xóm Khuổi Chuồng, xã Yên Thổ).

Người nhà nạn nhân xác định, thi thể bé trai bên bờ suối là cháu Đặng Khánh Tâm. Hiện tại, các cơ quan chức năng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết và bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, chiều 26/6, Công an xã Yên Thổ phát đi thông báo tìm kiếm cháu Đặng Khánh Tâm, 22 tháng tuổi bị mất tích khi đang đi cùng dì chăn bò ở trong rừng. Theo thông tin nhận dạng, cháu Tâm cao khoảng 50 cm. Trước khi mất tích, cháu mặc áo cộc tay và quần đùi màu xanh dương.

Thi thể cháu Tâm được phát hiện nằm ngay bên bờ suối thuộc địa phận xã tiếp giáp với xã Yên Thổ.

Những ngày qua, trên địa bàn xã Yên Thổ và một số nơi thuộc tỉnh Cao Bằng có mưa rất to. Chính quyền xã khuyến cáo các hộ gia đình có trẻ nhỏ phải thường xuyên quản lý, giám sát chặt chẽ. Tuyệt đối không để trẻ em tự ý vui chơi tại các khu vực ven sông, suối, ao, hồ, ngầm tràn hoặc khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở.