Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tìm thấy thi thể bé trai mất tích trong rừng

Quốc Nam

TPO - Sau nhiều ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé trai 22 tháng tuổi mất tích khi đi chăn bò cùng dì.

Tối 29/6, UBND xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng thông tin sự việc cháu Đặng Khánh Tâm, 22 tháng tuổi bị mất tích khi đang đi cùng dì chăn bò ở trong rừng.

732920722-1358150969827540-1417095333728427010-n.jpg
Chính quyền xã phối hợp cùng các lực lượng tổ chức tìm kiếm bé trai 22 tháng tuổi bị mất tích.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, ông Đặng Văn Bận, Chủ tịch UBND xã Yên Thổ cho biết, sau khi nhận tin báo cháu Tâm mất tích từ gia đình chính quyền xã huy động lực lượng công an, dân quân phối hợp cùng người dân chia làm nhiều nhóm tổ chức tìm kiếm, đồng thời phát thông báo đến các địa phương lân cận để phối hợp rà soát.

Sau đó, chính quyền cử lực lượng công an phối hợp với người nhà cháu Tâm đi xác minh sau khi nhận được tin báo từ xã Đường Hồng về việc phát hiện một thi thể bé trai tại khu vực rìa suối thuộc địa phận xóm Bản Lòong, xã Đường Hồng (khu vực tiếp giáp với xóm Khuổi Chuồng, xã Yên Thổ).

Người nhà nạn nhân xác định, thi thể bé trai bên bờ suối là cháu Đặng Khánh Tâm. Hiện tại, các cơ quan chức năng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết và bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, chiều 26/6, Công an xã Yên Thổ phát đi thông báo tìm kiếm cháu Đặng Khánh Tâm, 22 tháng tuổi bị mất tích khi đang đi cùng dì chăn bò ở trong rừng. Theo thông tin nhận dạng, cháu Tâm cao khoảng 50 cm. Trước khi mất tích, cháu mặc áo cộc tay và quần đùi màu xanh dương.

733233195-122137498221167875-968864311591982190-n.jpg
Thi thể cháu Tâm được phát hiện nằm ngay bên bờ suối thuộc địa phận xã tiếp giáp với xã Yên Thổ.

Những ngày qua, trên địa bàn xã Yên Thổ và một số nơi thuộc tỉnh Cao Bằng có mưa rất to. Chính quyền xã khuyến cáo các hộ gia đình có trẻ nhỏ phải thường xuyên quản lý, giám sát chặt chẽ. Tuyệt đối không để trẻ em tự ý vui chơi tại các khu vực ven sông, suối, ao, hồ, ngầm tràn hoặc khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở.

Quốc Nam
#bé trai #mất tích #Cao Bằng #tìm kiếm #thi thể #tử vong #đuối nước #chăn bò trong rừng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe