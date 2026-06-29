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Tham mưu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Trường Phong

TPO - Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chuẩn bị Phiên họp thứ 31 và các cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; tập trung tham mưu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí chủ trì hội nghị.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu. Ảnh: PV.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí chỉ rõ, từ nay đến cuối năm 2026 dự báo tình hình tiếp tục có nhiều yếu tố mới, khó, phức tạp; khối lượng nhiệm vụ phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV, sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng còn rất lớn.

Vì vậy, theo ông Lê Minh Trí, cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chủ động hơn trong nắm tình hình, tham mưu, đề xuất; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cá nhân; xác định rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm trong từng nhiệm vụ.

Trong đó, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chuẩn bị Phiên họp thứ 31 và các cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; tập trung tham mưu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Cùng với đó, ban cần tiếp tục tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là sau Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV. Ban cũng tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng tham gia ý kiến đối với các đề án, dự án luật; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ, từ nay đến cuối năm cần tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến có chất lượng đối với các đề án, văn bản quan trọng, nhất là những nội dung lớn, còn ý kiến khác nhau trong các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua. Phát huy tốt hơn vai trò “gác gôn” của Ban Nội chính Trung ương trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; theo dõi, đôn đốc cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay.

Trường Phong
#Trưởng Ban Nội chính Trung ương #Lê Minh Trí #Phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực

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