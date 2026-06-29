TPHCM làm đẹp môi trường, chăm lo nhân dân mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo an sinh xã hội và chỉnh trang địa bàn được các địa phương đồng loạt triển khai nhân dấu mốc đặc biệt trọng đại của thành phố.

Ngày 28/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Bình, TPHCM tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Đây là dịp địa phương phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân phường Long Bình trong bảo vệ môi trường, lan tỏa thông điệp sống xanh, sống bền vững đến từng người dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Ngay sau buổi lễ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã chung tay thực hiện nhiều phần việc thiết thực như: ra quân dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường, giao thông, trồng cây, hoa trang trí tại khu vực tuyến hẻm 1137; thực hiện mô hình “Khu phố xanh - Hạnh phúc lành”, “Tuyến đường xanh, giao thông an toàn”; lắp đặt hệ thống thùng rác công cộng nhằm hạn chế đổ rác sai quy định. Tuổi trẻ phường Long Bình cũng tiến hành phát tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh sốt xuất huyết và các bệnh xuất hiện trong mùa mưa, tuyên truyền về bảo vệ nguồn nước.

Ông Nguyễn Đăng Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Bình - cho biết, trong những năm qua, phong trào “Xây dựng đô thị văn minh” và thực hiện công trình “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025-2030 đã trở thành một trong những phong trào trọng tâm của TPHCM. Đây là các phong trào nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, hình thành các tuyến công trình xanh - sạch - đẹp - an toàn, nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

“Đối với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Long Bình, các phong trào không chỉ là cuộc vận động mà còn là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm trong xây dựng nếp sống đô thị, phát huy mạnh mẽ vai trò là cực phát triển cửa ngõ phía Đông TPHCM của phường”, ông Nhân nói và nhấn mạnh tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện đồng bộ, bài bản để chung tay thực hiện mục tiêu kiến tạo nơi đây trở thành địa chỉ xanh, là nơi để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phường có thể sinh hoạt, tập thể dục và khai thác các nguồn lợi từ không gian xanh.

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu, TPHCM cũng đã tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng uỷ phường - nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trong công tác bảo vệ môi trường, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tại buổi lễ, đại diện các khu phố đã hưởng ứng và cam kết thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào.

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trồng và chăm sóc cây xanh tại khu vực đất trống trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc khu phố Long Thới; thực hiện gắn biển các công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”, “Thành phố muôn sắc hoa”. Các đơn vị cũng chung tay tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, đồng thời vệ sinh các tuyến đường, hẻm, khu dân cư và nơi công cộng.

Cùng ngày (28/6), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn tổ chức phát động các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, phường Chợ Lớn đã trao tặng nhiều phần quà nghĩa tình cho các hộ dân thuộc diện bảo trợ thường xuyên, thoát chuẩn hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán tổ chức ngày hội “Chợ Quán nghĩa tình - Vì cộng đồng”. Trong khuôn khổ ngày hội, phường tuyên dương các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận - đoàn thể tại 25 khu phố. Đây là những trưởng, phó ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ, cựu chiến binh, bí thư chi đoàn khu phố… đã âm thầm góp sức trong nhiều phong trào, cuộc vận động ở cơ sở.