Startup công nghệ triệu đô 'made in Nghệ An'

Thoát khỏi vùng an toàn

Khoảng 10 năm trước, khi nhiều kỹ sư công nghệ trẻ tìm kiếm cơ hội tại Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, Nghiêm Tiến Viễn lại đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: từ bỏ công việc lương nghìn USD tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để trở về Nghệ An. “Môi trường doanh nghiệp lớn giúp người lao động trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể, nhưng lại hạn chế cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ. Trong khi đó, bản thân tôi luôn muốn được thử sức, khám phá và tạo ra giá trị riêng”, anh Viễn chia sẻ.

Sau khi trở về quê, Viễn đảm nhận công việc phụ trách kỹ thuật tại một cơ quan báo chí. Chính môi trường này đã mang đến cho anh cơ hội tiếp xúc với hoạt động livestream - lĩnh vực đang phát triển mạnh. Những buổi phát trực tiếp khi đó còn phụ thuộc vào nhiều công cụ rời rạc. Người dùng muốn phát trên nhiều nền tảng phải thao tác thủ công, mất nhiều thời gian và công sức. Là người có nền tảng về công nghệ thông tin, Viễn nhìn thấy khoảng trống trên thị trường. “Nếu có thể tạo ra một công cụ giúp mọi người livestream dễ dàng hơn thì chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển”, anh Viễn nhớ lại.

Ý tưởng ấy nhanh chóng được chia sẻ với hai người bạn cùng chí hướng. Sau nhiều tháng nghiên cứu, nhóm bắt tay phát triển GoStream - nền tảng cho phép phát livestream đồng thời trên nhiều kênh khác nhau chỉ bằng một thao tác đơn giản. Điều đáng nói, startup này không được xây dựng tại một trung tâm công nghệ lớn mà bắt đầu từ quê nhà Nghệ An. Với anh Viễn, đó là một quyết định tính toán chiến lược.

“Tiền chính là yếu tố quyết định khả năng sống còn đối với một startup non trẻ. Nếu đặt văn phòng tại Hà Nội, chi phí thuê mặt bằng, nhân sự và vận hành sẽ rất lớn. Với cùng một số vốn ban đầu, doanh nghiệp chỉ có thể duy trì trong vài tháng. Trong khi đó, ở Nghệ An, khoảng thời gian ấy có thể kéo dài gấp đôi. Startup cần thời gian để thử nghiệm sản phẩm và tìm kiếm khách hàng. Tồn tại được càng lâu thì cơ hội thành công càng lớn”, anh Viễn cho hay.

Anh Nghiêm Tiến Viễn được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023

Năm 2019, GoStream giành Giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An. Cũng trong năm này, doanh nghiệp trở thành 1 trong 7 startup đại diện Việt Nam tham dự chương trình Techfest US tại San Francisco (Mỹ). Năm 2020, GoStream liên tiếp giành Giải Đặc biệt Cuộc thi Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Nghệ An, Giải Nhì Nhân tài Đất Việt và đặc biệt là ngôi vị Quán quân Techfest Việt Nam 2020 – sân chơi lớn nhất dành cho startup đổi mới sáng tạo trong nước.

Không chỉ tiết kiệm chi phí, việc khởi nghiệp tại địa phương còn giúp nhóm tiếp cận nhiều chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Những cuộc thi, diễn đàn và hoạt động kết nối doanh nghiệp đã mở ra cơ hội gặp gỡ chuyên gia, nhà đầu tư cũng như những người đi trước. Cứ thế, GoStream dần hoàn thiện.

Đúng thời điểm thương mại điện tử bùng nổ, nhu cầu livestream bán hàng tăng mạnh. Các chủ shop liên tục tìm kiếm giải pháp giúp họ tiếp cận khách hàng trên nhiều nền tảng cùng lúc. Từ vài trăm khách hàng đầu tiên, số lượng người dùng tăng lên hàng nghìn rồi hàng chục nghìn người chỉ sau thời gian ngắn.

Dám bắt đầu

Nếu giai đoạn đầu khởi nghiệp là cuộc chiến để tồn tại thì khi đạt được thành công bước đầu, áp lực lại đến với anh Viễn theo một cách khác. Năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến các hoạt động trực tiếp bị hạn chế, nhu cầu học tập, hội họp, đào tạo và kinh doanh trực tuyến tăng mạnh. Nắm bắt cơ hội đó, GoStream phát triển thêm nền tảng livestream tương tác GoStudio. Sản phẩm nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường.

Năm 2020 cũng là năm đánh dấu bước ngoặt khi GoStream nhận khoản đầu tư trị giá 1 triệu USD từ Quỹ VinaCapital Ventures. Đối với nhiều startup, đó là thành công trong mơ. Song với anh Viễn, áp lực mới cũng bắt đầu sau ánh hào quang. Trước khi có nhà đầu tư, doanh nghiệp chỉ cần tập trung phát triển sản phẩm và tìm kiếm khách hàng. Nhưng sau khi gọi vốn, startup phải chứng minh năng lực tăng trưởng, mở rộng quy mô và liên tục tạo ra những giá trị mới. “Khoảng thời gian một đến hai năm sau khi nhận vốn là giai đoạn khó khăn nhất”, anh Viễn thừa nhận.

Anh Nghiêm Tiến Viễn cùng các cộng sự tại đại bản doanh của Google.

GoStream đã đầu tư phát triển nhiều sản phẩm mới với kỳ vọng mở rộng thị trường. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thành công. Có những ý tưởng được đầu tư rất nhiều công sức nhưng không mang lại kết quả như kỳ vọng. Đội ngũ phải liên tục thử nghiệm, điều chỉnh rồi làm lại từ đầu.

Áp lực từ thị trường, khách hàng và nhà đầu tư khiến không ít startup phải dừng cuộc chơi. GoStream cũng nhiều lần đối diện với thử thách tương tự. Nhưng thay vì bỏ cuộc, đội ngũ sáng lập chọn cách kiên trì. “Khởi nghiệp là quá trình vừa học vừa làm. Không ai có thể biết trước mọi thứ. Điều quan trọng là phải liên tục thay đổi để thích nghi”, anh Viễn nói.

CEO Nghiêm Tiến Viễn – Nhà sáng lập GoStream

“Với GoStream, khoảnh khắc đáng nhớ và tự hào nhất là khi chúng tôi giành ngôi vị Quán quân Techfest Việt Nam 2020. Cầm chiếc cúp trên tay, tôi cảm nhận rõ hơn rằng những nỗ lực của mình đã được ghi nhận và con đường đã chọn là đúng đắn. Niềm vui ấy càng trọn vẹn khi chỉ vài tháng sau, GoStream nhận được khoản đầu tư từ Quỹ VinaCapital Ventures. Đó là hai dấu mốc đặc biệt, tạo động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi hành trình phát triển doanh nghiệp”. Anh Nghiêm Tiến Viễn, sáng lập GoStream

Sự kiên trì ấy đã mang lại thành quả. Từ một startup nhỏ ở Nghệ An, GoStream hiện có hơn 5 triệu tài khoản đăng ký, phục vụ khoảng 20.000 phiên livestream mỗi ngày. Sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới như Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Pakistan, Saudi Arabia... Không dừng lại ở đó, GoStream đang mở rộng sang các thị trường châu Âu và châu Mỹ.

Sau gần một thập kỷ khởi nghiệp, điều khiến Nghiêm Tiến Viễn tự hào nhất không phải là những con số về doanh thu hay định giá doanh nghiệp. Đó là việc GoStream đã chứng minh rằng những người trẻ ở địa phương hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm công nghệ mang tầm quốc tế. Từ kinh nghiệm của bản thân, anh Viễn cho rằng điều quan trọng nhất với người trẻ không phải là chờ đợi một ý tưởng thật lớn mà là dám bắt đầu.

“Khởi nghiệp có thể bắt đầu từ một quán cà phê nhỏ, một dịch vụ đơn giản hoặc bất kỳ giá trị nào bạn tạo ra cho cộng đồng. Bắt đầu sớm sẽ giúp bạn học hỏi nhanh hơn và giảm bớt nỗi sợ thất bại”, Nghiêm Tiến Viễn chia sẻ.