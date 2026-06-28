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Chặng đường mới cho thanh niên Gia Lai

Trương Định

TPO - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 là dấu mốc quan trọng của thanh niên toàn tỉnh sau sáp nhập. Đại hội không chỉ đánh giá kết quả của giai đoạn chuyển tiếp đặc biệt, mà còn xác lập phương hướng, mục tiêu và cách làm mới của tổ chức Hội trong không gian phát triển rộng lớn, đa dạng hơn

Chiều 28/6, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 diễn ra phiên thứ nhất với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 796.928 hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I là đại hội đầu tiên của tổ chức Hội cấp tỉnh sau khi sắp xếp, hợp nhất tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định cũ. Đại hội đánh dấu bước khởi đầu của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trong không gian phát triển mới: cao nguyên - biên giới - duyên hải - xã đảo.

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Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 796.928 hội viên, thanh niên toàn tỉnh. Ảnh: Trương Định.

Với khẩu hiệu: "Thanh niên Gia Lai: Đoàn kết - Sáng tạo - Bản sắc - Hội nhập - Phát triển", Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường hoạt động giai đoạn 2024 - 2026 mà còn xác định phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo Ban tổ chức, các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Nội dung tập trung đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2024 - 2026, trong đó chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị theo đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần, tính đại diện, tính liên hiệp rộng rãi của tổ chức Hội. Các đề án nhân sự trình Đại hội đã được xây dựng, lấy ý kiến, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

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Đoàn Chủ tịch điều hành phiên làm việc thứ nhất. Ảnh: Trương Định.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 anh, chị; Đoàn Thư ký gồm 2 anh, chị. Thông qua chương trình, nội quy Đại hội; báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội; trình bày tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2024 -2026...

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Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai, phát biểu khai mạc. Ảnh: Trương Định

Theo đánh giá, các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2024 - 2026 cơ bản được triển khai nghiêm túc.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục tạo môi trường để hội viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp tình yêu quê hương, phát huy trách nhiệm với cộng đồng và khẳng định vai trò của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp chuyển dần từ truyền cảm hứng sang tư vấn, tập huấn, kết nối vốn, hỗ trợ mô hình và mở rộng thị trường. Chuyển đổi số, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trở thành hướng mới trong hoạt động Hội. Đặc biệt, phát huy tốt đội hình bình dân học vụ số và thanh niên hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp…

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, gồm 45 anh, chị; hiệp thương bầu Ban Kiểm tra Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa I gồm 5 anh, chị.

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Các đại biểu biểu quyết danh sách nhân sự tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.
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Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029. Ảnh: Trương Định.

Ngày mai (29/6), Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, sẽ diễn ra phiên trọng thể.

Trương Định
#Gia Lai #Đại hội Hội LHTN tỉnh Gia Lai #ngày hội thanh niên #xác định phương hướng #đánh dấu bước khởi đầu

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