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Miền Bắc mưa lớn đỉnh điểm

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ sáng nay (30/6) đến sáng 1/7 sẽ là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa đến đêm 1/7. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Đêm qua và sáng sớm nay (30/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29/6 đến 3 giờ ngày 30/6 có nơi trên 120mm như Ngọc Chấn (Lào Cai) 129.6mm, Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 179.8mm, Phúc Trìu (Thái Nguyên) 145.6mm.

Dự báo từ sáng 30/6 đến đêm 1/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Từ sáng 30/6 đến sáng 1/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Thời tiết miền Bắc hôm nay tiếp tục mát mẻ khi nhiệt độ cao nhất khoảng 30-33 độ, thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

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Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn trong chiều tối, đêm nay và sáng mai (1/7).

Dự báo những ngày đầu tháng 7, miền Bắc ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Nắng nóng gay gắt chưa có dấu hiệu xuất hiện.

Nghệ An đến Bình Định cũ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 35-37 độ.

Phú Yên cũ đến Bình Thuận cũ trời nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ từ Phú Yên cũ đến Bình Thuận cũ phổ biến 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #ngập úng

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