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Tìm thấy một hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang Đăk Cấm

Nguyễn Ngọc

TPO - Sau gần một tháng triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng đã tìm kiếm và cất bốc một hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang phường Đăk Cấm và đưa về thờ cúng, dâng hương tại Nhà quản trang.

Chiều 29/6, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đoàn công tác Quân khu 5 và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, từ ngày 5 đến 29/6, Đội K53 đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các phường Đăk Cấm và phường Kon Tum tổ chức đào nhiều rãnh thăm dò trong khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và dọc đường Trường Chinh để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

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Rãnh thăm dò ở khu vực đường Trường Chinh.

Lực lượng chức năng đã đào kiểm tra hơn 45 vị trí trọng điểm, thăm dò và bóc tách trên 3.200m³ đất, đá tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và dọc tuyến đường Trường Chinh.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và đưa về Nhà quản trang để thờ cúng, dâng hương.

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Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ.

Theo Đại tá Mai Kim Bình, việc thi công đào thăm dò trên đường Trường Chinh ít nhiều ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân địa phương luôn đồng thuận, tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng quy tập hoàn thành nhiệm vụ.

“Quan điểm của đơn vị là tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện và thiết bị để rà soát toàn bộ khu vực một cách kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ kiên trì tìm kiếm cho đến khi quy tập hết các liệt sĩ, chỉ khi không còn bất kỳ nguồn tin mới nào mới đề xuất tạm dừng”, Đại tá Mai Kim Bình nhấn mạnh.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi, Quân khu 5, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã không quản ngại khó khăn, vất vả để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả.

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Các cán bộ, chiến sĩ Đội K53 thực hiện nhiệm vụ.

Trực tiếp kiểm tra các rãnh thăm dò trên đường Trường Chinh và khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm bằng phương pháp khoa học, tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, tháng 11/2025, BCH Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ cung cấp

Qua xác minh, BCH Quân sự tỉnh Quảng Ngãi xác định, số lượng hài cốt liệt sĩ còn lại cần quy tập tại hai rãnh đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum) khoảng từ 30 - 50 hài cốt.

Các hài cốt liệt sĩ có liên quan đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24A thuộc Mặt trận B3 cùng một số lực lượng hiệp đồng chiến đấu như Tiểu đoàn đặc công 406, Tiểu đoàn bộ binh 304 của Tỉnh đội Kon Tum đã anh dũng hy sinh trong các trận chiến đấu cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 1968 (Tết Mậu Thân).

Nguyễn Ngọc
#Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ #Quy tập và xác định danh tính #Hoạt động nghĩa trang và tưởng niệm #Nghiên cứu định vị mộ liệt sĩ #Tinh thần trách nhiệm và tri ân

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