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Thế giới

Sau trận động đất kinh hoàng: Venezuela hứng dư chấn mạnh, nổ giàn khoan

Minh Hạnh

TPO - Một vụ nổ giàn khoan đã xảy ra ở bang Apure (Venezuela), trong bối cảnh lực lượng cứu hộ nước này đang chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả trận động đất kép hồi tuần trước khiến gần 1.500 người thiệt mạng.

Vụ nổ xảy ra tối 28/6 tại giàn khoan do công ty dầu khí nhà nước PDVSA vận hành ở bang Apure của Venezuela. Ít nhất 8 công nhân đã bị thương, và được chuyển đến nước láng giềng Colombia để được hỗ trợ y tế.

Hiện nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định.

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Nhiều tòa nhà ở La Guaira đổ sập sau trận động đất kép ngày 24/6. (Ảnh: Reuters)

Vài giờ sau sự cố trên, vào sáng sớm 29/6, một dư chấn mạnh 4,6 độ có tâm chấn ở độ sâu 10 km đã xảy ra ở phía bắc thủ đô Caracas của Venezuela.

Cư dân Caracas đã giật mình thức giấc vì dư chấn tương đối mạnh làm rung chuyển nhà cửa.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, chưa có thiệt hại nào được báo cáo sau dư chấn.

Dư chấn xảy ra khi đội cứu hộ tiếp tục làm việc ngày thứ tư liên tiếp tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất kép cực mạnh hồi tuần trước.

Các nỗ lực cứu hộ đang tập trung đặc biệt vào La Guaira, bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thương vong trong trận động đất kép ở Venezuela đã lên đến gần 1.500 người.

Minh Hạnh
Reuters
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