Khi người Tiền Phong làm concert

TPO - Sau tất cả, điều còn ở lại không chỉ là một sân khấu hoành tráng hay một đêm nhạc thành công, mà còn là câu chuyện về những con người Tiền Phong - tập thể đồng lòng viết nên Concert Thanh Xuân bằng chính nhiệt huyết của mình.

Pháo hoa vút lên khiến bầu trời đêm Mỹ Đình bừng sáng, soi rõ hai vạn con người tràn đầy năng lượng, đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ. Suốt nhiều giờ đắm chìm trong âm nhạc, ánh sáng cùng hiệu ứng sân khấu ngoạn mục, tinh thần yêu nước được thổi bùng, khát vọng cống hiến được lan tỏa trong mỗi trái tim thanh xuân.

Và phía sau sân khấu, ngắm nhìn "con sóng người", biển lightstick không ngừng cuộn lên, những người Tiền Phong đã tạo nên Concert Thanh Xuân có thể tự hào. Nỗi vất vả, sự hy sinh trong tám tháng chuẩn bị hoàn toàn xứng đáng, khi đã thành công trong việc kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam, thế hệ luôn biết trân trọng quá khứ, sống hết mình ở hiện tại và khát khao cống hiến cho tương lai.



Trải qua hơn bảy thập kỷ phát triển, báo Tiền Phong luôn được biết đến là đơn vị tổ chức nhiều sự kiện lớn mang tầm vóc Quốc gia, từ Hoa hậu Việt Nam, Tiền Phong Marathon, Giải Vô địch Golf Quốc gia đến Tiền Phong Golf Championship, Siêu Cúp bóng đá Quốc gia... Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên những người Tiền Phong tổ chức concert quy mô lớn, với 20.000 khán giả tại Trường đua F1 Mỹ Đình.

Đó thực sự là một thử thách khi hàng trăm đầu việc, hàng nghìn giờ lao động chờ ở phía trước.

Đằng sau thành công của Concert Thanh Xuân là những cống hiến thầm lặng của hàng trăm con người Tiền Phong cùng đội ngũ đông đảo tình nguyện viên.

Với tinh thần tiên phong, không ngại khó, không ngại khổ, mỗi thành viên của báo Tiền Phong đều sẵn sàng dấn thân làm điều chưa từng làm. Bắt tay vào việc, gần như toàn bộ tòa soạn đều trở thành những mắt xích không thể thiếu.

Trong những ngày sôi nổi ấy, ranh giới giữa các phòng, ban không còn tồn tại. Người làm nội dung trở thành điều phối hiện trường, phóng viên đóng vai hậu cần, biên tập viên phụ trách vận chuyển vật tư, rồi các bộ phận quảng cáo, kế toán, kỹ thuật... tất cả đều khoác lên mình một vai trò mới.

Để gia tăng thử thách, trời Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt, mặt đường bỏng rát, không khí đặc quánh, khiến mồ hôi đẫm ướt lưng áo, tạo nên những gương mặt ửng đỏ, cánh tay cháy nắng.

Thế nhưng quá trình chuẩn bị không vì thế mà chậm lại.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, động viên nghệ sĩ, diễn viên, vũ đoàn, diễn viên nhí và lực lượng tình nguyện viên (ảnh 1, 2); nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, chỉ đạo công tác chuẩn bị (ảnh 3); Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm sau thành công của Concert Thanh Xuân (ảnh 4).

Nhiều người đã rất xúc động khi chứng kiến nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức để đầu trần giữa trời nắng như đổ lửa, trực tiếp đi kiểm tra từ khu vực sân khấu, hậu trường, lối vào khán giả đến các khu vực kỹ thuật.

Ông cũng dành thời gian động viên nghệ sĩ, diễn viên, vũ đoàn, diễn viên nhí và lực lượng tình nguyện viên đang tích cực tập luyện cho chương trình, nhấn mạnh tinh thần làm việc bất kể nắng nóng thể hiện "trách nhiệm, sự tận hiến, tất cả vì trải nghiệm trọn vẹn của khán giả".

Và, người ta cũng thấy nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong không một phút rời bộ đàm, giọng khản đặc vì liên tục đưa ra những chỉ đạo, trao đổi kịp thời, xử lý ngay những vấn đề phát sinh.

Khi những đứng đầu không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, luôn có mặt ở những nơi nhiều việc nhất, mọi thành viên báo Tiền Phong càng thêm ý thức về trách nhiệm của mình. Mỗi cuộc gọi, mỗi bước chân vội vã, mỗi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi đều hướng đến một mục tiêu chung.

Cứ như vậy, đội ngũ thi công và hậu cần vẫn phơi mình dưới cái nóng thiêu đốt để dựng sân khấu, kiểm tra hệ thống điện, âm thanh, ánh sáng, lắp đặt hàng rào, phân chia khu vực chức năng; nhóm điều phối liên tục di chuyển, xử lý tình huống, rà soát lối vào, hướng dẫn check-in; rồi người lo suất ăn, người chuyển nước uống, người kiểm đếm vòng tay, người túc trực tại phòng truyền thông, liên tục cập nhật từng khoảnh khắc...

Không ai phân biệt đâu là việc chuyên môn của mình. Việc gì cần, người Tiền Phong làm việc đó, và làm liên tục từ sáng đến tối, tiếp tục họp đến tận đêm khuya để đảm bảo quá trình diễn ra đồng bộ, liền mạch và chính xác.

Bất chấp khối lượng công việc khổng lồ, tất cả đều muốn tự tay làm, tự mình kiểm tra, xác nhận mọi thứ đều ở trạng thái tốt nhất trước khi đón hàng chục nghìn khán giả, đảm bảo khi sân khấu rực cháy, những cánh tay giơ cao, lightstick đồng loạt thắp sáng, các nghệ sỹ bùng nổ còn khán giả đắm chìm trong âm nhạc... Concert Thanh Xuân sẽ trở thành trải nghiệm không thể nào quên.

Ngay cả khi liên khúc Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này khép lại, đồng thời bầu trời Mỹ Đình tiếp tục bừng sáng với màn pháo hoa kéo dài gần 15 phút, bộ đàm vẫn vang lên, điện thoại tiếp tục reo và những đôi chân của Ban tổ chức vẫn không ngừng chạy.

Những người Tiền Phong làm nên Concert Thanh Xuân.

Chỉ đến lúc bóng tối bủa vây, Trường đua F1 trở lại với sự tĩnh mịch, những con người Tiền Phong mới ngồi xuống và nhìn lại hành trình trải qua.

Cùng nhau, họ đã tổ chức một đại nhạc hội ý nghĩa và đầy cảm xúc mang tên Concert Thanh Xuân. Và cùng nhau, họ cũng đã có cho mình trải nghiệm đáng nhớ, khi sống lại thời thanh xuân sôi nổi của tinh thần tiên phong, của sự dấn thân. Như Tổng biên tập Phùng Công Sưởng viết: "Một đêm Thanh Xuân với nhiều cung bậc cảm xúc đã được tạo nên bởi ê kíp tận tâm, nghệ sĩ cháy hết mình, khán giả 'quẩy' tưng bừng, sau cùng đọng lại một chữ Thanh xuân, của tôi, của bạn và của tất cả chúng ta".

Sau tất cả, điều còn ở lại không chỉ là một sân khấu hoành tráng hay một đêm nhạc thành công, mà còn là câu chuyện về những con người Tiền Phong - tập thể đồng lòng viết nên Concert Thanh Xuân bằng chính nhiệt huyết của mình.