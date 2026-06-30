Hàn Quốc thử nghiệm thành công tên lửa xuyên hầm

TPO - Sau hai lần thất bại liên tiếp, Hàn Quốc đã lần đầu thử nghiệm thành công tên lửa hành trình không đối đất Cheonryong, được phát triển để xuyên phá các hầm ngầm, với tầm bắn lên đến 600 km.

Tờ Seoul Economic Daily đưa tin, Hàn Quốc đã lần đầu tiên thử nghiệm thành công tên lửa hành trình không đối đất tầm xa Cheonryong vào 25/6, sau hai lần thất bại vào tháng 1 và tháng 3.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại Sư đoàn Huấn luyện và Chiến đấu số 3 của Không quân Hàn Quốc. Trong lần thử nghiệm này, tên lửa đã tách khỏi máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 đúng kế hoạch, khởi động động cơ phản lực khi đang bay và hoàn thành quỹ đạo ổn định, những mục tiêu mà hai lần thử trước đó chưa đạt được.

Máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 được trang bị tên lửa không đối đất tầm xa Cheonryong.

Nếu chương trình tiếp tục đúng tiến độ, Cheonryong sẽ hoàn tất quá trình phát triển vào năm 2028, bước vào sản xuất hàng loạt từ năm 2029 và chính thức trang bị cho tiêm kích KF-21 Boramae vào đầu những năm 2030.

Cheonryong trong tiếng Hàn có nghĩa là "Rồng Trời", được phát triển nhằm đối phó với mạng lưới hầm ngầm và sở chỉ huy kiên cố. Tên lửa được tiếp thu nhiều ưu điểm từ cả Taurus của Đức và tên lửa AGM-158 JASSM của Mỹ.

Tên lửa có tầm bắn vượt 600 km, dài hơn khoảng 20% so với Taurus, trong khi vẫn duy trì khoảng 90% khả năng xuyên phá các công trình ngầm kiên cố. Đầu đạn được tối ưu hóa để phá hủy các hầm chỉ huy bê tông nhiều lớp.

Trong khi đó, Taurus KEPD 350 có trọng lượng khoảng 1,4 tấn, mang đầu đạn 480 kg và đạt tầm bắn khoảng 500 km. Hệ thống đầu đạn Mephisto của Taurus có thể xuyên qua tới 6 m bê tông cốt thép trước khi phát nổ tại vị trí tối ưu bên trong mục tiêu.

Cheonryong sử dụng hệ thống dẫn đường đa chế độ kết hợp giữa dẫn đường quán tính, khớp địa hình và dẫn đường cuối bằng hình ảnh, cho sai số chỉ khoảng 1-2 m. Cấu hình này giúp tên lửa vẫn duy trì độ chính xác cao ngay cả khi tín hiệu GPS bị gây nhiễu.

Tên lửa cũng được thiết kế bay bám địa hình ở độ cao thấp nhằm giảm khả năng bị radar phát hiện. Thân tên lửa tích hợp thiết kế tàng hình cùng lớp phủ hấp thụ sóng radar, giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ radar so với Taurus.

Dù có trọng lượng tương đương Taurus, Cheonryong được cho là có tốc độ cận âm cao hơn nhờ động cơ phản lực cải tiến và đạt tầm bắn xa hơn. Một ưu điểm đáng chú ý khác là tên lửa có thể được nạp nhiên liệu và lưu kho từ 5-10 năm, thay vì phải tiếp nhiên liệu ngay trước khi phóng như Taurus, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị chiến đấu.

Để phù hợp với tiêm kích KF-21, kích thước và khối lượng của Cheonryong cũng được tối ưu, cho phép tích hợp trên nhiều loại máy bay hiện có của Không quân Hàn Quốc như FA-50, KF-16 và F-15K.