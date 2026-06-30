10 cầu thủ mặc đẹp nhất World Cup 2026

TPO - Tạp chí GQ đã bình chọn 10 cầu thủ mặc đẹp nhất World Cup 2026. Bên cạnh tài năng trên sân cỏ, nhiều cầu thủ còn có sức ảnh hưởng trong giới thời trang.