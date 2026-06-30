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Giải trí

10 cầu thủ mặc đẹp nhất World Cup 2026

Duy Nam

TPO - Tạp chí GQ đã bình chọn 10 cầu thủ mặc đẹp nhất World Cup 2026. Bên cạnh tài năng trên sân cỏ, nhiều cầu thủ còn có sức ảnh hưởng trong giới thời trang.

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Thần đồng bóng đá Lamine Yamal có phong cách thời trang ấn tượng ở tuổi 18. Tiền đạo của Barcelona ưa thích các gam màu tối giản nhưng có điểm nhấn. Lamine thường mặc trang phục tông đen, trắng, xám, denim hoặc pastel, đôi khi tạo điểm nhấn bằng phụ kiện nổi bật như kính mắt, tai nghe hay túi xách. Yamal thường phối các món đồ casual với phụ kiện hoặc trang phục từ những thương hiệu xa xỉ, tạo cảm giác trẻ trung nhưng vẫn sang trọng.
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Michael Olise được đánh giá là một trong những cầu thủ có gu thời trang tinh tế và khác biệt. Phong cách của anh không quá phô trương mà thiên về sự tối giản, hiện đại và mang hơi hướm quiet luxury. Olise thường diện áo thun, áo len, bomber jacket hoặc blazer với thiết kế gọn gàng, ít họa tiết nhưng được cắt may chỉn chu. Tiền đạo của đội tuyển Pháp kết hợp giữa sự tối giản của thời trang châu Âu và chất đường phố hiện đại, hướng đến hình ảnh lịch lãm, kín đáo nhưng vẫn hợp xu hướng.
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Aaron Wan-Bissaka - hậu vệ đội tuyển CHDC Congo xây dựng hình ảnh cầu thủ có gu ăn mặc trẻ trung, năng động, tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn, gần gũi nhưng vẫn hợp xu hướng. Phong cách của anh tập trung vào sự tiện lợi, phù hợp với việc di chuyển và sinh hoạt hàng ngày hơn là chạy theo những xu hướng thời trang cầu kỳ. Anh thường lựa chọn các tông đen, xám, trắng, xanh navy hoặc xanh rêu, tạo cảm giác nam tính và khỏe khoắn.
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Nick Woltemade xây dựng hình ảnh cầu thủ có phong cách tối giản, thanh lịch và đậm chất châu Âu. Cầu thủ tuyển Đức ưu tiên sự tinh tế, thanh lịch và tính ứng dụng, phù hợp với hình ảnh điềm đạm cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Với chiều cao nổi bật - 1,98 m, anh thường lựa chọn những trang phục có phom dáng gọn gàng để tôn lợi thế vóc dáng thay vì chạy theo các xu hướng quá cầu kỳ.
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Virgil van Dijk xây dựng hình ảnh một quý ông hiện đại với phong cách thanh lịch, nam tính và đẳng cấp, cân bằng giữa sự chỉn chu của thời trang cao cấp và nét phóng khoáng của streetwear, khiến anh trở thành một trong những cầu thủ mặc đẹp của bóng đá châu Âu. Với chiều cao 1,95 m và phong cách điềm tĩnh, trung vệ người Hà Lan luôn tạo cảm giác sang trọng, quyền lực mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
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Amadou Onana nổi bật với phong cách cá tính, mạnh mẽ và đậm dấu ấn thời trang đương đại. Ngoài sân cỏ, anh thường xuất hiện với những bộ trang phục thể hiện sự tự tin và gu thẩm mỹ hiện đại. Với chiều cao gần 2 m và vóc dáng săn chắc, cầu thủ tuyển Bỉ dễ dàng tạo ấn tượng trong những thiết kế có phom dáng rộng hoặc cấu trúc mạnh mẽ.
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Jules Koundé được xem là một trong những cầu thủ có gu thời trang nổi bật nhất bóng đá châu Âu hiện nay. Phong cách của hậu vệ người Pháp mang đậm tinh thần high fashion kết hợp với streetwear, luôn táo bạo và giàu tính sáng tạo. Mỗi lần xuất hiện của Koundé đều mang đến hình ảnh mới, thể hiện cá tính và sự tự tin hơn. Anh thường xuất hiện trong các thiết kế của những nhà mốt danh tiếng và là khách mời quen thuộc tại các tuần lễ thời trang quốc tế.
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Son Heung-min sở hữu phong cách thời trang lịch lãm, tinh tế nhưng vẫn trẻ trung. Là một trong những biểu tượng thời trang của bóng đá châu Á, đội trưởng tuyển Hàn Quốc thường xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu cả trong đời thường lẫn tại các sự kiện. Dù xuất hiện tại sân bay, sự kiện hay ngoài đời thường, Son luôn giữ phong cách gọn gàng, lịch thiệp và hiện đại.
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Jackson Irvine được xem là một trong những cầu thủ có gu ăn mặc cá tính nhất làng bóng đá. Phong cách của anh mang đậm chất retro, vintage và nghệ sĩ, khác biệt rõ rệt so với hình ảnh vận động viên thể thao. Cầu thủ tuyển Australia thường mặc các món đồ mang hơi hướng thập niên 1970-1990.
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Charles De Ketelaere xây dựng hình ảnh quý ông trẻ với phong cách tối giản, thanh lịch và hiện đại, đề cao chất lượng, sự vừa vặn và tính ứng dụng. Dù trong đời thường hay tại các sự kiện, tuyển thủ Bỉ luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch sự, tinh tế và nam tính. Anh ưu tiên sự tinh tế, gọn gàng thay vì những bộ trang phục quá nổi bật hay cầu kỳ.
Duy Nam
#cầu thủ mặc đẹp nhất World Cup 2026 #cầu thủ mặc đẹp #World Cup 2026

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