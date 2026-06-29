Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại

TPO - Sau thành công của mùa 3, Running Man Vietnam 2026 - Chạy ngay đi trở lại từ ngày 24/7. Show thực tế tiếp tục quy tụ Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú ATUS, Quang Tuấn, Quang Trung và Quân A.P.

Forest Studio vừa công bố poster của Running Man Vietnam 2026 - Chạy ngay đi, xác nhận tập đầu tiên của mùa bốn phát sóng lúc 21h ngày 24/7 trên HTV7 và hệ thống kênh trực tuyến của chương trình.

Điểm được chú ý của mùa giải mới là việc giữ nguyên đội hình đồng hành trong mùa 3 gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atas, Quang Tuấn, Quang Trung và Quân A.P. Host Lê Nhân tiếp tục đảm nhận vai trò kết nối xuyên suốt chương trình.

Mùa 2026 mang chủ đề Một kỳ nghỉ mà không ai được nghỉ. Câu chuyện bắt đầu khi bảy thành viên Gia tộc R hội ngộ dịp kỷ niệm 101 năm thành lập gia tộc. Từ chuyến nghỉ hè tưởng chừng thư giãn, các thành viên liên tiếp bước vào thử thách, cuộc rượt đuổi và màn đấu trí diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau.

Chương trình cho biết mùa mới tiếp tục khai thác các trò chơi vận động đặc trưng của thương hiệu Running Man, mở rộng bối cảnh ghi hình, kết hợp nhiều trải nghiệm về văn hóa, du lịch và hoạt động ngoài trời. Bên cạnh tính cạnh tranh, chương trình duy trì khoảnh khắc tương tác giữa các thành viên.

Running man trở lại với dàn cast giống với mùa 3.

Trước thời điểm phát sóng, Running Man Vietnam 2026 triển khai chiến dịch tương tác dành cho người hâm mộ tại TPHCM. Trong ba ngày, 17 màn hình LED lắp đặt tại bốn địa điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, khu vực ngã tư Cách mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai và chân cầu Ba Son.

Trên các màn hình xuất hiện tổng cộng 14 ký tự phân bổ ngẫu nhiên. Người tham gia có nhiệm vụ thu thập các ký tự để giải mã thông điệp của mùa mới. Ê-kíp tổ chức nhiều hoạt động offline nhằm cung cấp thêm gợi ý giúp người chơi hoàn thành thử thách.

Việc mùa 4 trở lại sớm hơn thông lệ diễn ra sau khi mùa 3 tạo được sức hút lớn trên thị trường game show. Đây là mùa đánh dấu sự trở lại của thương hiệu sau ba năm tạm dừng sản xuất. Đội hình có sự thay đổi lớn khi Trấn Thành thay thế Trường Giang, kết hợp cùng các thành viên quen thuộc như Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát và những gương mặt mới gồm Anh Tú Atas, Quang Tuấn, Quang Trung, Quân A.P.

Trong quá trình phát sóng, chương trình nhiều lần dẫn đầu các bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội. Hình ảnh Trấn Thành với biệt danh "bò biển", sự lột xác của Quang Tuấn ở các thử thách thể lực hay màn thể hiện ngày càng nổi bật của Anh Tú ATus trở thành những chủ đề được chia sẻ rộng rãi.

Khép lại mùa 3, Anh Tú ATus giành chiến thắng chung cuộc sau màn xé bảng tên cuối cùng trước Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc. Tập cuối được dựng thành phiên bản điện ảnh dài 161 phút và phát hành tại rạp, thu hút hơn 250.000 lượt khán giả với doanh thu gần 40 tỷ đồng. Đây được xem là cột mốc hiếm có đối với một chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam.

Mùa 3 ghi nhận hơn 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng và trở thành một trong những chương trình giải trí được quan tâm nhất năm 2025.