Nhà hàng từ chối phục vụ HLV tuyển Hàn Quốc sau thất bại World Cup

TPO - Sự chỉ trích mà đội tuyển bóng đá Hàn Quốc phải nhận ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều nhà hàng, cửa hàng tiện lợi tuyên bố không tiếp đón huấn luyện viên Hong Myung-bo sau chiến dịch thất bại.

Hàn Quốc đón đội tuyển bóng đá quốc gia trở về sau World Cup trong bầu không khí không mấy vui vẻ. Thay vì lễ chào đón tại sân bay như thông lệ, lực lượng cảnh sát sẽ được tăng cường an ninh trước làn sóng phẫn nộ nhằm vào huấn luyện viên (HLV) Hong Myung-bo sau chiến dịch thất bại.

Sự chỉ trích ngày càng lớn, thể hiện ở lời đe dọa trên mạng, những tấm biển cấm HLV này vào quán ăn lan truyền trên mạng xã hội và các lời kêu gọi cải tổ mạnh mẽ nền bóng đá Hàn Quốc.

HLV Hong Myung-bo cùng 8 cầu thủ, trong đó có Kim Min-jae, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom và Lee Kang-in rời Mexico, dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon ngày 30/6. Trong khi đó, ngôi sao số một của bóng đá Hàn Quốc là Son Heung-min cùng một số cầu thủ khác sẽ trở về theo các chuyến bay riêng.

Một tấm biển từ chối tiếp đón thuyền trưởng của tuyển Hàn Quốc được gắn ở lối vào một nhà hàng thịt nướng. Ảnh: Yonhap.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) thông báo sẽ không tổ chức bất kỳ sự kiện chào đón riêng nào. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Hàn Quốc trở về sau một kỳ World Cup tổ chức ở nước ngoài mà không có lễ đón chính thức tại sân bay.

Quyết định này được đưa ra giữa làn sóng phản ứng dữ dội của dư luận sau khi Hàn Quốc không thể giành vé vào vòng 32 đội tại kỳ World Cup năm nay.

Truyền thông địa phương cho biết lực lượng chức năng đang truy tìm người đăng một bài viết trên mạng đã bị xóa, trong đó bị cáo buộc có nội dung đe dọa sát hại HLV Hong Myung-bo tại sân bay Incheon vào ngày ông trở về.

Theo Korea Daily, người đăng bài tự nhận là một công dân Mỹ 41 tuổi. Cảnh sát đang chuẩn bị các phương án ứng phó với nguy cơ xảy ra mất trật tự tại sân bay, đồng thời xem xét khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi đe dọa.

Cửa hàng tiện lợi GS25 cũng lên tiếng trước thất bại cay đắng của Son Heung-min và các đồng đội.

Làn sóng phẫn nộ cũng vượt ra khỏi mạng xã hội để xuất hiện trong đời sống thường ngày. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhiều nhà hàng, cửa hàng tiện lợi và cơ sở kinh doanh đã treo biển thông báo cấm HLV Hong vào cửa.

Tại một quán rượu ở thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi, tấm biển ghi dòng chữ" "Cấm Hong Myung-bo vào quán!" được treo lên sau thất bại của Hàn Quốc trước Nam Phi.

"Tôi là người yêu bóng đá Hàn Quốc nên đã rất tức giận sau khi xem đội tuyển thi đấu ở World Cup. Tôi nghĩ rất nhiều người cũng tức giận và thất vọng như tôi vì ông ấy đã không thể thể hiện năng lực trên cương vị HLV", chủ quán Park Yun-su nói với Yonhap.

Tuy nhiên, ông Park cho biết tấm biển cũng mang tính chất hài hước để tạo tiếng cười cho khách.

Một cửa hàng bán thịt tại thành phố Gimje cũng đăng tải hình ảnh kèm thông báo: "Chúng tôi kiên quyết cấm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hong Myung-bo vào cửa". Trước đó, hình ảnh một cửa hàng tiện lợi treo biển không tiếp đón vị HLV này cũng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo TopStarNews, nam diễn viên Han Jung-soo cho rằng HLV Hong đã tạo ra "trận đấu tệ nhất với những cầu thủ xuất sắc nhất", đồng thời chỉ trích đội tuyển không có chiến thuật và việc lựa chọn nhân sự khó hiểu sau trận thua Nam Phi.

Yoon Doo-joon - thành viên nhóm nhạc Highlight và là một người hâm mộ bóng đá nổi tiếng - cũng bày tỏ sự thất vọng trong buổi phát trực tiếp trên YouTube. Anh nói không thể tin nổi những gì đã xảy ra.