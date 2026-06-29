Du lịch Cát Bà bội thu trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng) đón hơn 2,5 triệu lượt khách, trong đó hơn 583.300 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt hơn 2.771 tỷ đồng.

Khách Tây nườm nượp ra Cát Bà

6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức thành công, lượng khách và doanh thu du lịch tăng trưởng cao, tạo động lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, Đặc khu Cát Hải đón tổng số hơn 2,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 23,5% so với cùng kỳ 2025 và đạt 52,7 kế hoạch năm 2026. Trong đó, khách quốc tế hơn 583.300 lượt, khách nội địa hơn 1,82 triệu lượt.

Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 2.771 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 55,9% kế hoạch năm 2026. Riêng trong tháng 6, Cát Hải ước đón 854.859 lượt khách, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt khoảng 1.068 tỷ đồng.

Hơn 583.300 lượt khách quốc tế ra Cát Bà du lịch trong 6 tháng đầu năm 2026.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND đặc khu Cát Hải cho biết, để đạt được kết quả trên, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Điển hình như, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch - dịch vụ trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà chấp hành các quy định của thành phố, quy chế phối hợp giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Đồng thời, tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị và chủ phương tiện nhằm phối hợp xử lý hoạt động vận chuyển khách tham quan trái phép; giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp hoạt động trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Đặc khu cũng đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực Văn hóa - Du lịch và Thông tin - Truyền thông, lựa chọn các cơ sở kinh doanh dịch vụ tiêu biểu đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Cùng với đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu du lịch tiếp tục được quan tâm. Đặc khu phối hợp với Sở VHTT&DL Hải Phòng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho 200 học viên; phối hợp lựa chọn, đăng ký công nhận Bộ tiêu chí Du lịch xanh đối với Khách sạn nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà và giới thiệu các địa chỉ ẩm thực tiêu biểu tham gia bản đồ ẩm thực "Món ngon Hải Phòng" năm 2026.

Dịch vụ tham quan ngắm Vịnh Lan Hạ trở thành một trong những sản phẩm hái ra tiền cho du lịch Cát Bà.

Phấn đấu Cát Bà trở thành khu du lịch quốc gia

Song song với phát triển du lịch, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi, góp phần quảng bá hình ảnh Cát Hải đến đông đảo người dân và du khách.

Nổi bật là chương trình nghệ thuật "Cát Bà xanh" nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải và khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2026, thu hút trên 11.000 lượt người dân và du khách. Chương trình văn nghệ "Chào Xuân Bính Ngọ 2026", bắn pháo hoa tại 2 khu vực Cát Bà và Cát Hải cũng tạo không khí vui tươi ngay từ đầu năm. Hội chợ Triển lãm "Thương mại - Du lịch - Thủy sản Cát Bà" năm 2026 quy tụ 120 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương tham gia giới thiệu sản phẩm.

Phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển rộng khắp với nhiều giải đấu được tổ chức như: bóng chuyền hơi, pickleball và giải bơi thiếu niên, nhi đồng phòng chống đuối nước, thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động của câu lạc bộ gia đình được duy trì thường xuyên, góp phần lan tỏa các giá trị đạo đức, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường tiếp tục được hưởng ứng thông qua hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh" với chủ đề "Toàn dân chung tay vì Đặc khu Cát Hải xanh, sạch, đẹp".

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với hệ thống cổ động trực quan quy mô lớn gồm hàng chục cụm cổ động, pano, băng rôn, hàng nghìn lá cờ, cùng hệ thống màn hình LED tại khu vực trung tâm du lịch.

﻿Một góc Vịnh Lan Hạ, thuộc quần đảo Cát Bà (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng).

Đặc khu còn phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất phim tài liệu "Heritage Journey" với chủ đề phát triển du lịch bền vững ở quần đảo Cát Bà và xây dựng ba chương trình "Check in Việt Nam" quảng bá hình ảnh du lịch Cát Bà trên sóng truyền hình quốc gia.

Trong công tác quản lý di tích, địa phương tiếp tục tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Địa phương thành lập 17 tiểu ban quản lý di tích; tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố đối với 3 di tích và xây dựng kế hoạch tổ chức 9 lễ hội truyền thống trong 6 tháng cuối năm.

Lãnh đạo UBND Đặc khu Cát Hải cho biết, trong 6 tháng cuối năm địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Cát Bà, về di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà nhằm thu hút khách du lịch.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Cát Bà. Phối hợp với Bộ VHTT&DL hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí hoàn thiện hồ sơ để công nhận Bộ tiêu chí du lịch xanh đối với các cơ sở trên địa bàn.