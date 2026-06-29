Hàng chục nghìn lượt khách đổ về Ocean City trong tuần khai màn ngày hội BBQ 2026

Hàng chục nghìn lượt khách đã đổ về The Venice (Ocean City) trong tuần đầu khai màn Ocean BBQ & Brew Fest 2026. Hơn 120 dòng bia, hàng trăm món nướng cùng chuỗi hoạt động giải trí từ bóng đá, âm nhạc đến pháo hoa đã tạo nên khởi đầu sôi động cho lễ hội kéo dài suốt 5 cuối tuần liên tiếp, từ nay tới hết ngày 26/07.

Bếp nướng đỏ lửa, bàn tiệc ven kênh hút khách cuối tuần

Ngay từ tuần đầu tiên, không khí lễ hội đã lan tỏa khắp khu phố The Venice. Hai bên dòng kênh trở nên nhộn nhịp với hệ thống quầy nướng, điểm phục vụ bia và những dãy bàn kéo dài xuyên suốt khu phố. Thực khách có thể vừa dạo quanh các gian hàng, vừa theo dõi món ăn được chế biến, lựa chọn nhiều hương vị và cùng chia sẻ trong một cuộc gặp gỡ đông vui.

Ngày hội Nướng & Bia 2026 thu hút đông đảo cư dân và du khách ngay trong tuần đầu khai màn.

Các bếp mở góp phần tạo nên sức hút đặc trưng của Ngày hội. Tại La Pizza & Steak, những chiếc pizza được đưa thẳng từ lò ra quầy phục vụ; Cedars gây chú ý với các cây Shawarma quay chậm trên lửa cùng Kebab và nhiều món ăn Trung Đông. Xen giữa tiếng nướng xèo xèo là hình ảnh bia được rót trực tiếp tại C-Brewmaster, tạo nên không khí sôi động và giàu tương tác.

Xiên thịt nướng nóng hổi hay Shawarma quay chậm trên lửa tạo sức hút tại các bếp mở.

Ocean BBQ & Brew Fest 2026 quy tụ thực đơn đa dạng từ BBQ Âu, Mỹ và Trung Đông đến các hương vị Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Tây Bắc Việt Nam. Steak, sườn BBQ, pizza, Shawarma được kết hợp cùng xiên nướng, gà rán, món ăn đường phố châu Á và thịt nướng đậm vị mắc khén, hạt dổi. Sự đa dạng giúp mỗi nhóm khách dễ dàng lựa chọn theo sở thích mà vẫn có thể cùng thưởng thức trong một không gian chung.

Vịt nướng Tây Bắc và hải sản nướng Thái Lan mang đến thêm lựa chọn cho thực khách.

Hơn 120 dòng bia và không khí lễ hội sôi động

Làng Bia và Làng Nhậu trở thành tâm điểm gặp gỡ với hơn 120 dòng bia thủ công, bia Việt Nam và bia quốc tế. Quán Nhậu Tự Do mang đến sắc màu trẻ trung, phóng khoáng với món nhậu Việt và bia mát lạnh, trong khi Vuvuzela khuấy động không khí bằng tinh thần Beer Club, âm nhạc và DJ giàu năng lượng.

Bia tươi rót tại vòi cùng cuộc thi uống bia khuấy động không khí Ngày hội.

Anh Lê Văn Hùng, cư dân Ocean City, cho biết quy mô và không khí thực tế của Ngày hội vượt kỳ vọng ban đầu. “Gia đình tôi vừa dùng bữa, vừa gặp gỡ bạn bè và theo dõi các hoạt động diễn ra xung quanh. Mỗi khu vực mang đến một trải nghiệm khác nhau nên cả nhà đã ở lại lâu hơn kế hoạch”, anh chia sẻ.

Không chỉ cư dân Ocean City, nhiều du khách từ nội đô Hà Nội, khu vực lân cận và du khách quốc tế cũng lựa chọn The Venice làm điểm đến cuối tuần.

Du khách trong nước và quốc tế cùng thưởng thức ẩm thực, bia và không khí hội hè tại The Venice.

Chị Kim Anh, sống tại phường Hai Bà Trưng, cho biết gia đình ấn tượng với nhịp sự kiện sôi động và cách các hoạt động được kết nối liền mạch. “Từ khu vực bếp nướng, bàn tiệc đến sân khấu âm nhạc đều đông vui. Gia đình tôi có thể cùng ăn uống, đi dạo và xem chương trình mà không phải di chuyển qua nhiều địa điểm”, chị nói.

Dòng khách phủ kín khu phố The Venice trong tuần khai màn Ngày hội Nướng & Bia 2026.

Từ bàn tiệc BBQ đến những màn trình diễn sôi động

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực và bia, Ocean BBQ & Brew Fest còn được kết nối với chuỗi hoạt động giải trí diễn ra xuyên suốt tại Ocean City như hoạt náo trình diễn nấu ăn, DJ show, show thực cảnh Grand Voyage, hay các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ mỗi thứ 7 hàng tuần.

Các màn trình diễn đường phố và DJ show nối dài nhịp giải trí sôi động bên bàn tiệc BBQ.

Việc kết hợp ẩm thực, bia thủ công, nghệ thuật biểu diễn và các hoạt động giải trí trong cùng một không gian đang tạo nên sức hút riêng cho Ocean City mùa hè năm nay. Thay vì chỉ ghé thăm để dùng bữa hay xem một chương trình đơn lẻ, du khách có thể dành trọn nhiều giờ đồng hồ để trải nghiệm liên hoàn các hoạt động từ chiều đến tối.

The Venice rực sáng với dòng khách và show thực cảnh Grand Voyage.

Không khí lễ hội tiếp tục được đẩy lên cao với màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời The Venice. Hàng nghìn du khách cùng dừng chân bên dòng kênh để chiêm ngưỡng những chùm pháo nhiều sắc màu, khép lại trọn vẹn một ngày hội sôi động. Màn trình diễn không chỉ tạo nên khoảnh khắc ấn tượng cho đêm khai màn mà còn trở thành điểm hẹn được mong chờ vào mỗi tối thứ Bảy, góp phần kéo dài trải nghiệm vui chơi, giải trí của du khách tại Ocean City.

Pháo hoa rực rỡ khép lại đêm khai màn, mở đầu chuỗi 5 cuối tuần sôi động tại Ocean City.

Ngày hội Nướng & Bia tại Ocean City sẽ tiếp tục diễn ra vào Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, đến hết ngày 26/07. Với chuỗi hoạt động kéo dài trong 5 cuối tuần liên tiếp, lễ hội sẽ tiếp tục thu hút động đảo du khách từ Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận, góp phần đưa Ocean City trở thành điểm phải đến của mùa hè năm nay.