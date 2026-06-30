Ca sĩ Tim gây phẫn nộ, mỉa mai Messi

TPO - Ca sĩ Tim phải xin lỗi sau khi đăng video sử dụng áo đấu giống của đội tuyển Argentina để lau ô tô. Cuối video, chiếc áo bị ném xuống đất, nam ca sĩ đặt chân lên áo và tạo dáng chụp hình.

Sau video dùng áo đội tuyển Argentina để lau xe khiến người hâm mộ bóng đá phẫn nộ, ca sĩ Tim lên tiếng giải thích và xin lỗi.

"Video hôm qua thực chất chỉ là hình thức cover (làm lại) video gốc từ nước ngoài, chỉ để cho vui. Tôi đã xóa video, nếu gây hiểu lầm cho cộng đồng người hâm mộ của Messi, cho tôi xin lỗi", nam ca sĩ nói.

Tim xin lỗi cộng đồng mạng sau vụ đăng video chế giễu tuyển Argentina.

Tim cũng giải thích vì quá hâm mộ Cristiano Ronaldo - kình địch của Messi - nên muốn bày tỏ sự ủng hộ với thần tượng.

Trong video xin lỗi, Tim mặc chiếc áo trắng viết dòng chữ Messi ở phía trước. Tuy nhiên ở sau lưng lại là tên của Cristiano Ronaldo. Hành động này của nam ca sĩ vẫn tiếp tục nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả.

Hôm 28/6, ca sĩ Tim đăng lên trên trang cá nhân video sử dụng áo đấu giống của đội tuyển Argentina để lau ô tô.

Trong video, Tim mặc chiếc áo đấu số 7 của đội tuyển Bồ Đào Nha, gắn với hình ảnh Cristiano Ronaldo. Sau đó, nam ca sĩ lấy một chiếc áo tương tự mẫu áo đấu của đội tuyển Argentina làm khăn lau ô tô. Cuối video, chiếc áo bị ném xuống đất, nam ca sĩ đặt chân lên áo và tạo dáng chụp hình.

Đính kèm video, Tim viết: "Nhận rửa xe miễn phí, đặc biệt cho ai cao dưới 1,75 m". Nam ca sĩ cũng châm biếm: "Chờ anh tới 10h kém 7" (cách nói ví von Messi thua kém Ronaldo).

Chỉ sau vài giờ đăng tải, video vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Khán giả cho rằng là người của công chúng, Tim không nên hành động thiếu suy nghĩ, đùa quá trớn. Một số khác nhận định Tim cố tình dùng tên tuổi của hai siêu sao bóng đá hàng đầu để kích động người hâm mộ của họ, nhằm "câu" tương tác.

Khoảnh khắc gây tranh cãi trong video của Tim.

Sau video gây tranh cãi, nam ca sĩ phải cài đặt tài khoản Facebook về chế độ hạn chế bình luận.

Tim (tên thật là Trần Nguyên Cát Vũ) thường xuyên bày tỏ sự hâm mộ với thủ quân tuyển Bồ Đào Nha trên mạng xã hội. Tim liên tục đăng video phân tích tài năng của Ronaldo, đồng thời khẳng định CR7 là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời.

"Vì CR7 chống lại cả thế giới cũng được, vì khi CR7 giải nghệ, có muốn ủng hộ cũng không được đâu", nam ca sĩ bày tỏ.