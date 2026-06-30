Mono, Trọng Hiếu khuấy động mùa World Cup

TPO - Mono, Trọng Hiếu khuấy động không khí tại cư xá mang đậm phong cách thể thao - nơi trưng bày phiên bản mô phỏng trái bóng thi đấu chính thức của FIFA World Cup 2026 ở Hà Nội.

Hòa cùng không khí sôi động, cuồng nhiệt của mùa giải World Cup 2026, ca sĩ Mono và Trọng Hiếu đã có mặt tại cư xá được trang trí đậm chất thể thao tại Hà Nội. Tại đây, mô hình trái bóng Trionda khổng lồ cao 2,6 m, nặng 280 kg - phiên bản mô phỏng trái bóng thi đấu chính thức của FIFA World Cup 2026 đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ tới check-in.

Cư xá được xem là nơi gắn liền với nhiều thế hệ người Việt Nam, là khoảng sân chung trong các khu tập thể, nơi trẻ em tụ tập đá bóng, vui chơi sau mỗi giờ học, lưu giữ nhiều ký ức tuổi thơ và nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn.

Mono khuấy động không khí mùa World Cup 2026.

Quỳnh Anh Shyn và Trọng Hiếu gây ấn tượng với trang phục thể thao mạnh mẽ.

Xuất hiện ở sự kiện, Mono bất ngờ tiết lộ anh là fan cuồng của trái bóng tròn và từng rất đam mê đá bóng. Tuy nhiên, kể từ khi vào TPHCM sinh sống và theo đuổi showbiz, Mono không còn nhiều cơ hội chơi bóng và đó là điều khiến anh tiếc nuối.

Nam ca sĩ cũng tiết lộ mình là một fan cứng của Lionel Messi. Mono cho biết anh không bỏ qua trận đấu nào của Messi và các cầu thủ Argentina ở World Cup năm nay và hy vọng người hâm mộ sẽ tận hưởng trọn vẹn mùa World Cup 2026.

"Tôi rất mê bóng đá. Tôi cũng là fan cứng của Messi. Hy vọng mọi người sẽ giữ trọn tình yêu với thể thao, với bóng đá và tận hưởng một mùa World Cup thật trọn vẹn. Nhưng cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe, cân bằng công việc, học tập và cuộc sống. Với tôi, đó mới là niềm hạnh phúc trọn vẹn", Mono chia sẻ.

Có mặt ở cư xá, giọng ca Em xinh gây ấn tượng với phong cách thể thao đậm chất đường phố. Nam ca sĩ chia sẻ rằng âm nhạc và vận động luôn là hai yếu tố gắn liền với hành trình nghệ thuật của mình.

Mono cho biết anh thích những không gian sự kiện mang tính cộng đồng, nơi nghệ sĩ có thể trực tiếp gặp gỡ khán giả và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Nam ca sĩ cho rằng những hoạt động với không gian mở giúp nghệ sĩ và người hâm mộ kết nối gần gũi hơn, đồng thời truyền cảm hứng sáng tạo cho các bạn trẻ yêu âm nhạc, vũ đạo.

Mono vừa trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm MV Công tử văn thơ, nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Sự xuất hiện của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Trần Ngọc Châu Anh trong MV lần này cũng được đánh giá là điểm nhấn thú vị.

Sau khi ra mắt, MV Công tử văn thơ cho thấy sức hút mạnh mẽ trên thị trường nhạc số khi vượt mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời giữ vị trí số 9 trên YouTube Trending.

Cùng xuất hiện ở cư xá tại Hà Nội là nam ca sĩ Trọng Hiếu. Anh cũng gây ấn tượng với phong cách thể thao đường phố mạnh mẽ. Nam ca sĩ còn để lại ấn tượng khi trình diễn bản hit Kho báu.

Quỳnh Anh Shyn cũng gây chú ý với phong cách street style lấy cảm hứng từ mùa World Cup. Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của các tuyển thủ Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.