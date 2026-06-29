12 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng World Cup 2026

TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố 12 bàn thắng ấn tượng nhất được ghi ở vòng bảng World Cup 2026.

FIFA vừa công bố danh sách 12 đề cử cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng World Cup 2026. Sau 72 trận đấu, giải đấu đã chứng kiến kỷ lục 215 bàn thắng.

Danh sách quy tụ những siêu phẩm của các ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, đồng thời tôn vinh những khoảnh khắc bùng nổ của các gương mặt mới như Kevin Pina (Cape Verde) hay Wilson Isidor (Haiti).

Gio Reyna (Mỹ)

Bàn ấn định tỷ số giúp Mỹ thắng 4-1 Paraguay, bảng D ngày 12/6.

Từ góc phải vòng cấm, Reyna dùng má ngoài chân phải thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp đưa bóng găm vào góc xa, ấn định chiến thắng tưng bừng trong trận ra quân của đội chủ nhà.

Ismael Saibari (Morocco)

Bàn mở tỷ số cho Morocco trước Brazil, bảng C ngày 13/6.

Saibari băng cắt giữa hai trung vệ Brazil để đón đường chọc khe xé toang hàng thủ Brazil, trước khi bấm bóng một chạm đầy tinh tế qua đầu thủ môn Alisson Becker đang lao ra.

Vinicius Junior (Brazil)

Bàn gỡ hoà 1-1 cho Brazil trước Morocco, bảng C ngày 13/6.

Tiền đạo Brazil đi bóng từ sát đường biên ngang, ngoặt vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng găm vào cột xa khung thành Morocco, giúp Selecao giữ lại một điểm.

Felix Nmecha (Đức)

Bàn mở tỷ số 1-0 cho Đức trước Curaçao, bảng E ngày 14/6.

Sau pha bật nhả đẹp mắt với Florian Wirtz, Nmecha khống chế và dứt điểm đầy tinh tế vào góc xa, mang về bàn thắng đầu tiên cho Đức tại World Cup 2026.

Elijah Just (New Zealand)

Bàn mở tỷ số cho New Zealand trước Iran, bảng G ngày 15/6.

Just phối hợp cùng Chris Wood và Sarpreet Singh trước khi nhận lại bóng trong vòng cấm, tâng bóng một nhịp rồi tung cú vô-lê uy lực vào góc cao khung thành. Bàn thắng giúp anh trở thành cầu thủ New Zealand đầu tiên ghi hai bàn trong một trận đấu tại World Cup.

Kylian Mbappe (Pháp)

Bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Pháp trước Senegal, bảng I ngày 16/6.

Tiền đạo số một của tuyển Pháp tung cú sút sấm sét từ cự ly khoảng 32 yard (gần 29 mét), khiến thủ môn Edouard Mendy hoàn toàn bất lực. Đây cũng là bàn thắng thứ 58 của Mbappe cho đội tuyển Quốc gia.

Lionel Messi (Argentina)

Bàn mở tỷ số cho Argentina trước Algeria, bảng J ngày 16/6.

Messi xoay người nhận bóng trước vòng cấm, dẫn bóng thêm vài nhịp rồi tung cú sút sở trường với lực và độ xoáy cực mạnh, đánh bại thủ môn Luca Zidane.

Kevin Pina (Cape Verde)

Bàn mở tỷ số cho Cape Verde trước Uruguay, bảng H ngày 21/6.

Từ khoảng cách hơn 30 mét, Kevin Pina tung cú sút chìm đầy uy lực xuyên qua khoảng trống trong hàng rào Uruguay trước khi đánh bại thủ thành Fernando Muslera, ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử Cape Verde tại vòng chung kết World Cup.

Kerim Alajbegovic (Bosnia & Herzegovina)

Bàn mở tỷ số cho Bosnia & Herzegovina trước Qatar, bảng B ngày 24/6.

Tài năng 18 tuổi thể hiện kỹ thuật xuất sắc khi vượt qua hai hậu vệ trước khi tung cú sút không thể cản phá từ ngoài vòng cấm.

Wilson Isidor (Haiti)

Bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Haiti trước Morocco, bảng C ngày 24/6.

Tiền đạo Haiti tung cú sút như búa bổ theo quỹ đạo chéo, đưa bóng cắm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Yassine Bounou.

Daizen Maeda (Nhật Bản)

Bàn mở tỷ số cho Nhật Bản trước Thụy Điển, bảng F ngày 25/6.

Một pha phối hợp đồng đội mẫu mực khi Ritsu Doan bật tường với Ayase Ueda trước khi chọc khe chuẩn xác cho Maeda băng xuống lạnh lùng dứt điểm ghi bàn cho Nhật Bản.

Eldor Shomurodov (Uzbekistan)

Bàn mở tỷ số cho Uzbekistan trước CHDC Congo, bảng K ngày 28/6.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong kỳ World Cup đầu tiên của Uzbekistan đến từ cú lốp bóng chuẩn xác đến từng centimet của đội trưởng Shomurodov, mang về chiến thắng lịch sử cho "Bầy sói trắng".