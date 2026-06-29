Cạm bẫy nào chờ Brazil, Đức và Hà Lan ở vòng knock-out?

TPO - Sau khi Canada vượt qua Nam Phi 1-0 ở trận sớm nhất, những cặp đấu tiếp theo của vòng 1/16 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn khi các ứng cử viên vô địch đọ sức với những đội bóng đang nuôi tham vọng tạo bất ngờ: Brazil đối đầu Nhật Bản, Đức gặp Paraguay, còn Hà Lan chạm trán Morocco.

Brazil - Nhật Bản: Khi “người thân” trở thành đối thủ

Ít cặp đấu nào tại World Cup lại mang nhiều ý nghĩa văn hóa như Brazil và Nhật Bản. Khoảng 2,7 triệu người Nhật đang sinh sống tại Brazil - cộng đồng người Nhật lớn nhất ngoài lãnh thổ Nhật Bản - tạo nên sợi dây gắn kết hiếm có giữa hai quốc gia.

Bóng đá cũng không nằm ngoài mạch kết nối đó: huyền thoại Zico chuyển đến Kashima Antlers năm 1991, góp phần xây dựng nền tảng bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản, rồi dẫn dắt đội tuyển xứ Phù Tang đến World Cup 2006.

Nhật Bản từng thắng Brazil ở trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái.

Trong lần gặp nhau duy nhất tại World Cup đó, Brazil thắng 4-1. Nhưng lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 10 năm ngoái lại là một câu chuyện khác: Nhật Bản ngược dòng từ chỗ bị dẫn 2-0 đến thắng lại Brazil 3-2 ngay tại Tokyo, qua đó giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước Selecao.

HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt một Brazil đang trong trạng thái tốt dần lên. Sau 7 bàn thắng liên tiếp không bị thủng lưới kể từ khi bị Morocco cầm hòa 1-1 ở lượt đầu, các vũ công Samba đang tìm lại nhịp điệu và phong thái của ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Vinícius Júnior ghi 4 bàn ở vòng bảng - ngang bằng Ronaldo năm 2002, Neymar năm 2014 và Jairzinho năm 1970 tại cùng giai đoạn. Matheus Cunha thì hiệu quả đến mức đáng sợ: 3 bàn từ đúng 4 cú sút trúng đích. Chàng trai 19 tuổi Rayan thậm chí đã trở thành cầu thủ trẻ nhất kiến tạo cho Brazil tại World Cup kể từ năm 1966.

Nhật Bản đến Houston với những thiệt hại đáng kể: đội trưởng Wataru Endo và ngôi sao Kaoru Mitoma đều bỏ lỡ World Cup này vì chấn thương, trong khi Takefusa Kubo có thể phải tiếp tục ngồi ngoài trận thứ ba liên tiếp.

Nhưng Samurai xanh vẫn có lý do để lạc quan. Họ đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại, với 7 bàn thắng tại giải - kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của họ tại một kỳ World Cup. Tiền đạo Ayase Ueda đã góp mặt trong 3 tình huống dẫn đến bàn thắng, con số đứng đầu lịch sử một cầu thủ Nhật trong một giải đấu. Bản thân HLV Moriyasu cũng đang lập kỷ lục riêng: đây sẽ là trận thứ 8 ông dẫn dắt Nhật Bản tại World Cup, nhiều nhất trong số các HLV châu Á.

Dẫu cán cân vẫn nghiêng đáng kể về phía Brazil song một tập thể giàu tốc độ và khát khao như Nhật Bản hứa hẹn sẽ đem lại những thách thức khó ngờ. Bản thân Brazil cũng có những lý do để thận trọng. Lịch sử đang chỉ ra rằng Selecao đã bị loại trong 4 trong 6 trận knock-out gần nhất ở các kỳ World Cup. Liệu kịch bản tồi tệ đó có lặp lại? Câu trả lời sẽ có ở cuộc đọ sức giữa Brazil với Nhật Bản lúc 00h00 ngày 30/6 tới đây.

Đức - Paraguay: 12 năm cho một sự trở lại

Năm 2014 tại Maracana, Mario Götze ghi bàn duy nhất ở hiệp phụ hạ Argentina - và đó là lần cuối cùng Đức chơi một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Hai kỳ liên tiếp (2018 và 2022), Die Mannschaft bị loại từ vòng bảng trong nỗi xấu hổ. Trận đấu lúc 03h30 ngày 30/6 tại Foxborough sẽ là cơ hội để Đức chứng minh họ đã thực sự trở lại ở đấu trường danh giá này.

Julian Nagelsmann dẫn dắt một đội hình ghi 10 bàn ở vòng bảng - nhiều nhất giải, bằng với Pháp và Hà Lan - với 7 cầu thủ khác nhau cùng “nổ súng”. Tuy nhiên hành trình vào vòng trong của họ không hoàn toàn suôn sẻ: sau màn thắng đậm 7-1 trước Curacao, Đức chật vật ngược dòng 2-1 trước Bờ Biển Ngà và thua Ecuador 1-2 ở lượt cuối.

Ở độ tuổi 38, Nagelsmann sẽ trở thành HLV trẻ nhất dẫn dắt một trận đấu vòng loại trực tiếp kể từ Henri Michel của Pháp tại giải năm 1986. Thủ môn lão tướng Manuel Neuer nếu ra sân trước Paraguay sẽ vượt qua kỷ lục của Lothar Matthäus và Miroslav Klose để trở thành cầu thủ Đức ra sân nhiều nhất trong lịch sử World Cup với 23 lần xuất phát chính thức. Những cột mốc thú vị ấy có thể trở thành chất xúc tác để Đức thêm hưng phấn.

Các cầu thủ Đức buồn bã rời sân sau trận thua Ecuador, trận cuối của họ ở vòng bảng.

Bên phần sân đối diện, Paraguay đến với vòng knock-out sau hành trình đầy sóng gió: thua chủ nhà Mỹ 1-4 ở trận ra quân, trước khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 (dù bị đuổi người) và hòa Australia 0-0 để vượt qua vòng bảng với tư cách đội thứ ba của bảng D.

Trong khi hệ thống phòng ngự đang mất Omar Alderete vì chấn thương đầu gối từ trận gặp Australia, Paraguay còn phải vật lộn giải một cái dớp đáng sợ trên hàng công: họ đã chơi 5 trận knock-out trong lịch sử World Cup mà không ghi được một bàn nào.

Đây là chuỗi khô hạn dài nhất của bất kỳ đội nào trong lịch sử giải đấu. Lần duy nhất Paraguay vượt qua một vòng đấu loại là năm 2010, bằng loạt luân lưu trước Nhật Bản. Các mũi nhọn Paraguay cơ bản đang khá “cùn” và Julio Enciso - tiền vệ đang khoác áo Strasbourg - là tia sáng hiếm hoi khi đóng góp kiến tạo cho cả 2 bàn thắng của đội tại giải.

Dù vậy, HLV Nagelsmann không xem nhẹ đối thủ. Ông đánh giá Paraguay là đội bóng có lối chơi phòng ngự khó chịu và nhắc nhở các cầu thủ Đức phải duy trì sự kiên nhẫn trong suốt trận đấu. Ít nhất thì lịch sử cũng đang đứng về phía Đức: hai đội từng gặp nhau tại World Cup 2002 và Die Mannschaft giành chiến thắng 1-0 nhờ pha làm bàn muộn của Oliver Neuville.

Hà Lan - Morocco: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Nếu phải chọn ra một trận khó lường nhất trong ngày, đó hẳn là cuộc đụng độ lúc 08h00 ngày 30/6 giữa hai trong số những đội bóng đang chơi tốt nhất giải - Hà Lan (xếp hạng 7 thế giới) và Morocco (hạng 6).

Hà Lan vào vòng này sau khi đứng đầu bảng F với 7 điểm: hòa Nhật Bản 2-2, thắng Thụy Điển 5-1 và Tunisia 3-1. Tổng cộng 10 bàn, bằng thành tích cao nhất của họ sau vòng bảng từ trước đến nay.

Đáng chú ý là “Cơn lốc cam” đang chuyển hóa cơ hội một cách phi thường: 10 bàn từ lượng kỳ vọng ghi bàn (xG) chỉ 5,24 - tức là họ đang ghi gấp đôi so với những gì xác suất cho phép.

Nổi bật trong hệ thống tấn công ấy là Brian Brobbey, chân sút khoác áo Sunderland đang dẫn đầu danh sách làm bàn của Hà Lan ở World Cup 2026 với 3 lần nổ súng. Hai tiền đạo khác, Cody Gakpo và Crysencio Summerville, mỗi người đóng góp 2 bàn. Những con số cho thấy, các tay súng của HLV Koeman đang rất biết cách khai hỏa.

Nhưng Morocco cũng không kém phần ấn tượng. “Sư tử Atlas” hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 và đánh bại Haiti 4-2 (lần đầu tiên trong lịch sử ghi 4 bàn trong một trận World Cup). Với 26 bàn tổng cộng qua các kỳ giải, Morocco đã vượt Nigeria (23) để trở thành đội châu Phi ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup.

Tiền đạo Ismael Saibari đã ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng. Anh không chỉ nắm giữ kỷ lục của một cầu thủ Morocco tại World Cup, mà còn là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng Bắc Phi ở trận này. Nếu tiếp tục ghi bàn trước Hà Lan, Saibari sẽ chạm đến kỷ lục của huyền thoại người Cameroon Roger Milla (4 bàn), người ghi bàn nhiều nhất từ một cầu thủ châu Phi trong lịch sử giải.

Hà Lan (phải) có thể gặp rất nhiều khó khăn trước một Morocco giàu cá tính.

Hà Lan mang theo lịch sử chưa từng thua trong 6 trận World Cup trước các đội châu Phi. Morocco mang theo ký ức 2022 - kỳ giải mà họ hạ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để trở thành đội châu Phi đầu tiên vào bán kết. Thủ môn Yassine Bounou của Morocco tuyên bố: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho 90 phút, 120 phút hoặc loạt luân lưu. Chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc và đủ kinh nghiệm để đối mặt với mọi tình huống”.

Những phát biểu ấy phản ánh sự tự tin của Morocco, đội bóng đã nhiều lần chứng minh khả năng gây khó khăn cho các đối thủ lớn ở sân chơi World Cup. Và rất có thể, lần này sẽ tới lượt Hà Lan nếm trải điều đó.