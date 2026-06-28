Những bước chạy lan tỏa thông điệp nhân văn và tình thân gia đình

Trên cung đường ven biển Vũng Tàu rực nắng, các runner tranh tài sôi nổi ở ba cự ly 5km, 10km và 21km.

Các vận động viên với nhiều lứa tuổi tham gia giải chạy

Bên cạnh những cuộc đua quyết liệt hướng đến thành tích, giải đấu còn ghi dấu bằng hình ảnh hàng trăm gia đình cùng nhau sải bước, biến đường chạy thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc gắn kết đúng dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Lần đầu đưa cả gia đình 5 thành viên tham dự cự ly 5km, chị Vũ Thị Thu Thảo (TP.HCM) cho biết, mục tiêu lớn nhất không phải là thành tích, mà là giúp các con hình thành thói quen vận động và yêu thích thể thao từ nhỏ.

Theo chị Thảo, tấm huy chương đầu tiên có ý nghĩa rất đặc biệt với trẻ em. Đó không chỉ là phần thưởng sau khi hoàn thành thử thách mà còn là nguồn động viên để các bé tiếp tục duy trì việc tập luyện và tham gia các giải chạy trong tương lai.

Gia đình chị Vũ Thu Thảo tham gia giải chạy ngoài rèn luyện sức khỏe còn là hoạt động gắn kết gia đình hơn

Khoảnh khắc đặc biệt nhất của chương trình “Hành trình yêu thương” tại Giải chạy không nằm ở những tấm huy chương hay thành tích, mà ở câu chuyện lay động lòng người của hai mẹ con chị Nguyệt Bùi và Nguyễn Trọng Việt (Hà Nội). Đó là hành trình vượt lên số phận, nơi tình mẫu tử trở thành động lực mạnh mẽ nhất giúp con người đi qua mọi giới hạn.

Sinh ra chỉ vỏn vẹn 900 gram, Trọng Việt phải đối mặt với nhiều thiệt thòi khi bị khiếm thị và khuyết tật trí tuệ. Thế nhưng, bằng tình yêu thương vô điều kiện và sự kiên trì phi thường của người mẹ, cậu bé nhỏ bé ngày nào đã lớn lên trong những bước chạy đầy nghị lực. Từ những bước đi chập chững, đến nay, Việt đã cùng mẹ chinh phục hàng chục giải chạy lớn nhỏ trên khắp cả nước – một kỳ tích không chỉ của thể lực, mà còn của ý chí.

Câu chuyện của hai mẹ con không đơn thuần là hành trình thể thao. Đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin, cho việc con người có thể viết lại số phận bằng sự bền bỉ và tình yêu. Mỗi bước chân của chị Nguyệt không chỉ là bước chạy trên đường đua, mà còn là hành trình nâng đỡ con trai mình bước qua những rào cản của cuộc đời.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập báo Xây dựng, Trưởng Ban tổ chức trao món quà động viên 2 mẹ con chị Nguyệt Bùi

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng phần quà “Hành trình yêu thương” đến gia đình chị Nguyệt như một sự ghi nhận và sẻ chia. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để hai mẹ con tiếp tục hành trình đầy cảm hứng của mình.

Khép lại Giải chạy Báo Xây dựng 2026, 51 hạng mục giải thưởng đã được trao, nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất chính là những câu chuyện đẹp còn đọng lại. Đó là câu chuyện về nghị lực, về tình thân và sự sẻ chia, những giá trị sẽ tiếp tục lan tỏa, vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc đua, để chạm tới trái tim của cộng đồng.