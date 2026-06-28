Hài hước World Cup 2026: Các pháp sư đồng loạt ra tay để trấn yểm cho siêu sao

TPO - World Cup 2026 không chỉ mang đến cho người hâm mộ trận cầu đỉnh cao mà còn ẩn chứa câu chuyện hậu trường mang đậm màu sắc tâm linh đầy bí ẩn. Một trong những sự kiện kỳ lạ và thu hút sự chú ý lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại là chuyện liên quan đến các pháp sư.

Câu chuyện bắt đầu từ trước trận Anh vs Ghana tại lượt trận 2 World Cup 2026. Khi đó, một “phù thủy” người Ghana có tên Bonsam đã tuyên bố “yểm bùa” Harry Kane. Ông từng gây ra nhiều tranh cãi khi tuyên bố làm phép để triệt tiêu phong độ ghi bàn của Ronaldo tại World Cup 2014.

Không phải có vì những ma lực từ Bonsam hay không mà Harry Kane bất lực trước khung thành tuyển Ghana. Anh đã bỏ lỡ tới 3 cơ hội tốt. Cuối trận, mặc dù có cơ hội rõ ràng, đứng rất gần khung thành, nhưng Kane lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Nhiều pha dứt điểm khác của Kane bị thủ môn Benjamin Asare của Ghana cản phá.

Việc tâm linh này khiến tâm lý của hàng triệu cổ động viên rơi vào trạng thái hoang mang, nhất là khi Bonsam lại ra tuyên bố yểm bùa Messi. Ngay sau khi Messi ghi bàn vào lưới Jordan để nâng thành tích lên con số 6, Bonsam khẳng định ông sẽ giúp đội tuyển Cape Verde, đối thủ của Argentina ở vòng 1/16. Tương quan giữa Cape Verde và Argentina là mênh mông, nhưng Bonsam tin rằng ông có thể giúp đội tuyển cùng châu lục, ít nhất là hạn chế độ nguy hiểm của Messi.

Đứng trước tình cảnh đó, một nhóm gồm 5 vị pháp sư truyền thống đến từ vùng núi Andes của Peru đã quyết định can thiệp. Dù Peru không dựWorld Cup 2026 nhưng các pháp sư này vẫn muốn lên tiếng để “trả lại công bằng” cho ngôi sao.

Theo đoạn video do tờ Marca chia sẻ, nhóm pháp sư này đã tập trung trên dãy Andes. Họ lập một bàn thờ nhỏ, sử dụng lá coca tươi, thổi kèn truyền thống và đốt một loại hương liệu đặc biệt để thực hiện nghi thức thanh tẩy.

Một pháp sư lớn tuổi nhất cầm một hình nộm của Harry Kane, thực hiện các động tác vẩy nước thiêng và đọc thần chú nhằm xua đuổi toàn bộ nguồn năng lượng hắc ám do vị phù thủy Ghana kia để lại.

“Lúc này chúng tôi đang thanh tẩy Harry Kane để tất cả năng lượng xấu, những điều xui xẻo và tà khí ám ảnh anh ấy có thể biến mất, để anh ấy có thể tự do thi đấu”, một người trong nhóm chia sẻ.

Không có cơ sở khoa học nào chứng minh những gì các pháp sư Peru đã làm là có thật, nhưng những gì xảy ra trong trận đấu giữa Anh và Panama vào rạng sáng nay lại rất logic. Đội tuyển Anh thắng 2-0 nhờ bàn thắng của Bellingham. Sau khi mở điểm, anh tạo ra những khoảng trống trong hàng thủ Panama để Harry Kane ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0, giúp Anh đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng. Ngay sau khi xuất hiện video "giải bùa", Kane đã lập công.

Lúc này, NHM hy vọng rằng nhóm pháp sư sẽ ra tay để giúp Messi. Tuy nhiên, không rõ họ có giúp đỡ đội tuyển hàng xóm của mình hay không?