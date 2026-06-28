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Khai mạc Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia tại Lào Cai

Thành Đạt

TPO - Sáng 28/6, tại Quảng trường Golden Field (phường Nghĩa Lộ), Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam khai mạc Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026.

Giải đấu quy tụ hơn 150 vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ trên cả nước, tranh tài ở 10 nội dung gồm 4 nội dung đường trường và 6 nội dung địa hình.

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Giải đấu quy tụ hơn 150 vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Nguyễn Thái Hòa cho biết, những năm qua địa phương đã được lựa chọn đăng cai nhiều giải thể thao quốc gia và quốc tế, qua đó khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Với Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026, Ban tổ chức địa phương đã phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cùng các lực lượng chức năng khảo sát, xây dựng cung đường thi đấu nhằm mang đến một giải đấu an toàn, hấp dẫn, đồng thời quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và du lịch của Lào Cai tới bạn bè cả nước.

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Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Nguyễn Thái Hòa phát biểu tại lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các cua-rơ bước vào thi đấu hai nội dung đầu tiên là đường trường tính điểm nam và nữ.

Ở nội dung đường trường tính điểm nữ, các tay đua của BIWASE TP Hồ Chí Minh chiếm trọn bục huy chương. Lâm Thị Thùy Dương giành Huy chương Vàng, Nguyễn Thị Kim Ngọc giành Huy chương Bạc và Quách Thị Phương Thanh đoạt Huy chương Đồng.

Ở nội dung đường trường tính điểm nam, Nguyễn Hướng (đội Võ Đắc Đồng Nai) giành Huy chương Vàng, Trần Trọng Phúc (đội Võ Đắc Đồng Nai) giành Huy chương Bạc và Nguyễn Văn Hiếu (đội Kenda Đồng Nai) giành Huy chương Đồng.

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Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên.

Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến hết ngày 2/7. Kết quả của các nội dung thi đấu sẽ được công bố và trao giải ngay sau khi mỗi chặng đua kết thúc.

Thành Đạt
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