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Nhận định Nam Phi vs Canada, 02h00 ngày 29/6: Chủ nhà tiến bước

Tam Vịnh

TPO - Nhận định bóng đá Nam Phi vs Canada, 02h00 ngày 29/6, vòng 1/16 World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Canada với tư cách đồng chủ nhà sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ tại sân vận động SoFi, và đó là lợi thế để họ tự tin vượt qua Nam Phi.

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Nhận định trước trận Nam Phi vs Canada

Do chỉ đứng thứ hai bảng B, Canada đã mất lợi thế sân nhà ở vòng 32, buộc phải di chuyển xuống phía nam đến California. Tuy nhiên, Canucks vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại sân vận động SoFi, khi họ bước vào trận đấu gặp Nam Phi ở vòng 1/16.

Thất bại đáng tiếc trước Thụy Sĩ ở trận cuối vòng bảng không làm lu mờ chiến dịch vòng bảng ấn tượng của Canada, khi họ giành được chiến thắng đầu tiên tại World Cup với kết quả áp đảo 6-0 trước Qatar.

Nam Phi không thể hiện được quá nhiều trong ba trận đấu đầu tiên, chỉ ghi được 2 bàn thắng nhưng vẫn giành được 4 điểm - bằng với Canada. Trong đó, họ làm nên cú sốc khi Thapelo Maseko ghi bàn quyết định làm nên trận thắng trước Hàn Quốc. Tuy nhiên Bafana Bafana vẫn là đội bóng thiếu chiều sâu và chất lượng đáng kể. Mặc dù vậy họ vẫn là một đối thủ khó chơi, đủ để Canada phải cẩn trọng trước những rủi ro tiềm tàng.

Canada không sở hữu nhiều tài năng đẳng cấp thế giới, song lại có hỏa lực mạnh hơn nhiều so với Nam Phi. Jonathan David đang có một giải đấu hay và Cyle Larin cũng ghi được nhiều bàn thắng, hình thành bộ đôi tấn công ăn ý. Với sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, đội đồng chủ nhà đủ sức giành vé đi tiếp.

Phong độ và lịch sử đối đầu Nam Phi vs Canada

Trận đấu này sẽ là trận đấu đầu tiên kể từ World Cup 2002 có hai quốc gia lần đầu tiên vượt qua vòng bảng gặp nhau ở vòng loại trực tiếp. Canada đã giữ sạch lưới một trận tại World Cup và gần như vô hiệu hóa hoàn toàn các đối thủ trong năm qua. Họ chỉ để thủng lưới trong 4 bàn/11 trận gần nhất, và trận gặp Thụy Sĩ là lần đầu tiên họ để thủng lưới hai bàn trong một trận đấu kể từ tháng 6/2025.

Với Nam Phi, chiến thắng trước Hàn Quốc là trận thắng duy nhất của thầy trò Hugo Broos trong 7 trận gần đây. Khả năng ghi bàn là vấn đề nan giải trong thời gian này, khi Bafana Bafana chỉ ghi được tối đa 1 bàn thắng trong mỗi trận đấu.

Bafana Bafana chỉ mới đối đầu với Canada một lần duy nhất, đó là chiến thắng 2-0 trong một trận giao hữu hồi tháng 11/2007. Do đó, đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên giữa hai đội.

Thông tin lực lượng Nam Phi vs Canada

Nam Phi vẫn không có sự phục vụ của Themba Zwane, tiền vệ kỳ cựu bị truất quyền thi đấu vì hành vi bạo lực trong trận mở màn World Cup và vẫn bị treo giò ở vòng 1/16. Tuy nhiên, anh sẽ trở lại ở vòng 1/8 nếu Nam Phi đánh bại Canada. Tin vui là Teboho Mokoena, người đã ghi bàn thắng gỡ hòa từ chấm phạt đền trong trận đấu gặp Cộng hòa Czech, sẽ trở lại thi đấu sau án treo giò 1 trận.

Bên phía Canada, Ismaël Koné vắng mặt tại giải đấu sau chấn thương gãy chân kinh hoàng trong trận đấu với Qatar, trong khi người đá cặp thường xuyên ở hàng tiền vệ với anh, Stephen Eustáquio, đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận đấu vào Chủ nhật. Alfie Jones có thể tiếp tục vắng mặt ở hàng phòng ngự nhưng Alphonso Davies, người cũng đã nghỉ thi đấu cả 3 trận cho đến nay, có thể trở lại thi đấu.

Đội hình dự kiến

Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa

Canada: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Hội trưởng, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin

Dự đoán tỷ số Nam Phi 0-1 Canada

Tam Vịnh
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