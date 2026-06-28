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Thể thao

HLV mất việc vì không thể đi tiếp tại World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - HLV Steve Clarke vừa tuyên bố chia tay vị trí HLV trưởng đội tuyển Scotland, khép lại hành trình 7 năm gắn bó nhiều thăng trầm.

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Quyết định rút lui của chiến lược gia kỳ cựu này được Liên đoàn Bóng đá Scotland xác nhận ngay sau khi đội bóng xứ sở sương mù nói lời chia tay với chiến dịch World Cup 2026 với 3 điểm, ghi được vẻn vẹn 1 bàn.

Trong thông cáo báo chí chính thức, Liên đoàn Bóng đá Scotland đã dành những lời tri ân sâu sắc nhất để nói về sự ra đi này: "HLV trưởng thành công nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia của chúng ta đã quyết định dừng bước, khép lại 7 năm cầm quân rực rỡ ngay sau khi có xác nhận chính thức về việc Scotland phải dừng chân tại FIFA World Cup 2026".

Bóng đá Scotland đã làm nức lòng người hâm mộ quê nhà khi đánh dấu màn tái xuất lịch sử ở World Cup sau 28 năm dài đằng đẵng chờ đợi. Họ vượt qua chiến dịch vòng loại với vị trí dẫn đầu sau chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch.

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Scotland cả giải chỉ ghi 1 bàn

Tại VCK, thầy trò HLV Steve Clarke đã thi đấu nỗ lực và kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên, theo thể thức, chỉ có 8 đội bóng đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất mới giành được tấm vé vớt để tiến vào vòng knock-out. Các chỉ số không đủ tốt đã khiến Scotland nằm ngoài nhóm đi tiếp.

Sự chia tay của Steve Clarke chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống lớn, bởi di sản mà ông tạo dựng là rất đồ sộ. Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng vào năm 2019, Clarke đã biến một tập thể rệu rã thành một đội bóng có tổ chức, kỷ luật và đầy bản lĩnh. Chính ông là người đã đưa Scotland lọt vào vòng chung kết các giải đấu lớn sau nhiều thập kỷ vắng bóng, tiêu biểu là EURO 2020, EURO 2024 và đỉnh cao là tấm vé đến World Cup 2026.

Dù chặng đường tại kỳ World Cup lần này khép lại sớm hơn kỳ vọng, không ai có thể phủ nhận công lao của Steve Clarke trong việc vực dậy cả một nền bóng đá. Ông rời đi với tư cách là một người hùng trên băng ghế chỉ đạo. Giờ đây, bài toán khó nhất dành cho bóng đá Scotland chính là tìm kiếm một người kế nhiệm xứng tầm để duy trì vị thế mà Steve Clarke đã dày công gây dựng.

Đặng Lai
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