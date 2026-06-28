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Croatia và Ghana dắt tay nhau vào vòng knock-out World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Croatia đã chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp sau chiến thắng sát nút 2-1 trước đội tuyển Ghana. Về phía Ghana, dù để thua, đại diện châu Phi vẫn lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng trong.

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Bước vào trận đấu, cả hai đội đều hiểu rõ một kết quả hòa là đủ để đạt mục tiêu. Ghana đã có sẵn vé, trong khi Croatia cũng chỉ cần thêm 1 điểm. Chính tâm lý này đã khiến 15 phút đầu tiên diễn ra chậm rãi. Tuy nhiên, nhịp độ trận đấu dần được đẩy lên bởi những pha hãm thành từ phía Croatia. Nikola Vlasic đưa ra lời cảnh báo đanh thép bằng một cú sút xa dội cột dọc, trước khi Marin Pongracic đánh đầu vọt xà ngang từ tình huống đá phạt của thủ quân kỳ cựu Luka Modric.

Sự kiên nhẫn của Croatia cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 31. Từ pha kiến tạo tinh tế của Mateo Kovacic, tài năng trẻ Petar Sucic tung cú sút xa tuyệt đẹp đưa bóng ghim thẳng vào góc thấp khung thành, mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, HLV Carlos Queiroz của Ghana lập tức thay đổi nhân sự khi tung Abdul Fatawu vào sân. Cầu thủ thuộc biên chế Leicester City đã thổi luồng gió mới lên hàng công và giúp "Những ngôi sao đen" thi đấu khởi sắc hơn.

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Nỗ lực dâng cao của họ mang lại kết quả khi Derrick Luckassen chọn vị trí thông minh, lẻn xuống phía cột xa để dứt điểm cận thành tung lưới Croatia sau quả đá phạt của Ernest Nuamah. Tình huống này buộc các trọng tài phải nhờ đến công nghệ VAR để kiểm tra lỗi việt vị, trước khi chính thức công nhận bàn gỡ hòa 1-1 cho Ghana.

Thế nhưng, niềm vui của đại diện châu Phi chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 phút. Từ quả phạt góc mang thương hiệu của Luka Modric, Nikola Vlasic bật cao đánh đầu đập đất hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1.

Kết quả này giúp Croatia nối dài chuỗi thành tích bất bại (4 thắng, 1 hòa) trong 5 lần chạm trán các đại diện châu Phi tại World Cup. Nó cũng giúp đại diện vùng Balkan giật vị trí thứ 2 từ tay Ghana. Tại bảng K, Anh đi tiếp với vị trí số 1, Croatia đứng thứ 2. Trong khi đó, Ghana với vị trí thứ 3 chung cuộc cũng đi tiếp.

Đặng Lai
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