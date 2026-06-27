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Đội phó Xuân Son: Chức vô địch ASEAN Cup quan trọng hơn danh hiệu Vua phá lưới

Trọng Đạt

TPO - Lần đầu tiên được tín nhiệm góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bày tỏ niềm tự hào và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để cùng đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

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Trong buổi tập ngày 27/6 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có những chia sẻ đáng chú ý sau khi được HLV Kim Sang Sik trao trọng trách đội phó đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên chân sút sinh năm 1997 góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển quốc gia. Không giấu được niềm xúc động, Xuân Son cho biết đây là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

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"Khi còn thi đấu ở các đội trẻ tại Brazil, tôi từng làm đội trưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tín nhiệm góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Thành thật mà nói, tôi rất hạnh phúc", Xuân Son chia sẻ.

Tiền đạo của tuyển Việt Nam khẳng định anh không xem vai trò mới là áp lực mà là niềm vinh dự, đồng thời hứa sẽ cống hiến nhiều hơn cho tập thể.

"Tôi đã quen với áp lực rồi. Được góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển Việt Nam là một đặc ân đối với tôi. Đây là điều rất đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất để giúp đội tuyển".

Đặt chức vô địch lên trên mọi danh hiệu cá nhân

Khi được hỏi về mục tiêu tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son thừa nhận luôn khát khao ghi bàn và cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, theo anh, thành công của tập thể mới là điều quan trọng nhất.

"Tôi luôn muốn ghi bàn và hướng tới danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng nếu tôi là Vua phá lưới mà đội tuyển không vô địch thì điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng nhất vẫn là chiếc cúp vô địch. Tôi muốn cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu này".

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Sau quãng thời gian điều trị chấn thương, chân sút 29 tuổi cho biết bản thân vẫn đang từng bước lấy lại trạng thái tốt nhất.

"Tôi vừa trở lại sau một chấn thương nặng nên cần thêm thời gian để đạt trạng thái tốt nhất. Hiện tại tôi cảm thấy thể lực rất ổn và sẽ cố gắng ghi bàn, kiến tạo cũng như hoàn thành những yêu cầu mà Ban huấn luyện đề ra".

Sẵn sàng dìu dắt các tân binh

Xuân Son gửi lời động viên tới đội trưởng Đỗ Duy Mạnh, người đang trong quá trình hồi phục chấn thương: "Tôi hy vọng Duy Mạnh sẽ sớm trở lại. Cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển và cũng là người bạn thân thiết của tôi. Tôi mong cậu ấy tiếp tục nỗ lực để sớm trở lại thi đấu cùng toàn đội".

Bên cạnh đó, tân đội phó đánh giá cao hai gương mặt mới là Ngô Đăng Khoa và Nguyễn Tài Lộc, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ hỗ trợ để các cầu thủ trẻ nhanh chóng hòa nhập.

"Đăng Khoa là một cầu thủ có chất lượng và sở hữu nhiều phẩm chất tốt. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ đóng góp nhiều cho đội tuyển và tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ để cậu ấy hòa nhập nhanh với toàn đội".

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Với Nguyễn Tài Lộc, Xuân Son cho rằng trung vệ này hoàn toàn xứng đáng với lần đầu được triệu tập sau những màn trình diễn ấn tượng tại V.League.

"Tài Lộc đã nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay. Cậu ấy đã thi đấu ở Việt Nam nhiều năm và hoàn toàn xứng đáng có mặt tại đội tuyển. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy hòa nhập thật nhanh để cùng đóng góp cho đội tuyển".

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Trước sự cạnh tranh trên hàng công, Xuân Son khẳng định anh luôn tôn trọng mọi quyết định chuyên môn của HLV Kim Sang Sik: "Đội tuyển có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Nhiệm vụ của tôi là thi đấu, ghi bàn và giúp đỡ toàn đội. Còn việc lựa chọn đội hình là quyết định của HLV trưởng".

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1/7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14/7. Trong chuyến tập huấn này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thi đấu ba trận giao hữu để rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

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Trọng Đạt
#Xuân Son #đội tuyển Việt Nam #ASEAN Cup #đội phó #bóng đá

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