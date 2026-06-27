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Nguyễn Quang Hải đeo băng thủ quân, Xuân Son lần đầu đảm nhiệm vị trí đặc biệt ở đội tuyển Việt Nam

Vĩnh Xuân

TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ thay trung vệ Duy Mạnh mang băng thủ quân đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

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Ở đợt tập trung FIFA days hồi tháng 3/2026, băng thủ quân đội tuyển Việt Nam thuộc về trung vệ Duy Mạnh. Vị trí đội phó được tín nhiệm cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Hoàng Đức.

Tuy nhiên ở đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, Duy Mạnh đang điều trị chấn thương. Băng thủ quân vì vậy được trao cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải, vị trí đội phó vẫn do Hoàng Đức đảm trách.

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Điểm đặc biệt, lần đầu tiên tiền đạo Nguyễn Xuân Son (Thép Xanh Nam Định) được bầu vào ban cán sự đội, giữ vị trí đội phó. Xuân Son góp công lớn vào chức vô địch ASEAN Cup 2024 cách đây 2 năm. Do chấn thương, anh trải qua thời gian khá dài phải nghỉ thi đấu để điều trị.

Tiền đạo gốc Brazil vừa trở lại trong màu áo Thép Xanh Nam Định mùa giải năm nay, và được chờ đợi sẽ sớm ổn định phong độ để cùng Geovane Magno tạo thành cặp "song sát" trên hàng công đội tuyển Việt Nam.

Tại ASEAN Cup 2026, mục tiêu đặt ra với thầy trò HLV Kim Sang-sik là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trước mắt, đội sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải đấu.

Vĩnh Xuân
#Đội tuyển Việt Nam #ASEAN Cup 2026 #Kim Sang-sik #Nguyễn Xuân Son #Nguyễn Quang Hải

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