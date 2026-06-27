Không thắng trận nào, Cape Verde vẫn vào vòng 1/16

TPO - Dù chia điểm với Saudi Arabia bằng tỷ số 0-0 ở lượt trận cuối bảng H, Cape Verde vẫn đường hoàng giành vé vào vòng 1/16 với vị trí nhì bảng. Ngay lần đầu dự World Cup, đội bóng nhỏ bé châu Phi đã làm nên lịch sử theo cách kỳ lạ nhất: vượt qua vòng bảng mà không cần một trận thắng.

Màn chạm trán giữa Cape Verde và Saudi Arabia trên lý thuyết là trận chiến sinh tử, nơi đại diện châu Á buộc phải giành 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Thế nhưng, cũng chính vì tâm lý "chung kết" ấy mà cả hai đội đều nhập cuộc quá thận trọng. Hiệp 1, vì thế, thành một bàn cờ thế chậm chạp và thiếu đột biến.

Cả Cape Verde (trái) và Saudi Arabia đều nhập cuộc thận trọng.

Cả Cape Verde lẫn Saudi Arabia đều bước vào giải đấu với hệ thống phòng ngự lùi sâu ở hai lượt trận đầu tiên. Khi buộc phải chủ động dâng cao để áp đặt lối chơi, hai đội lập tức lộ rõ sự lúng túng.

Họ loay hoay trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà và bất lực trước hệ thống bọc lót của đối phương. Hệ quả là trong suốt 15 phút đầu trận, bảng thống kê không ghi nhận bất kỳ một cú dứt điểm nào từ phía cầu thủ hai đội.

Phải đợi đến giữa hiệp một, thế bế tắc mới dần được cởi bỏ nhờ nỗ lực cá nhân. Tiền đạo Willy Semedo là điểm sáng duy nhất bên phía "Cá mập xanh" Cape Verde với pha xử lý tự tin bên rìa vòng cấm trước khi tung cú sút căng.

Thủ thành Mohammed Al-Owais bên phía Saudi Arabia đã phải tung người hết cỡ để cản phá chịu quả phạt góc. Ít phút sau, chính Semedo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn thứ hai khi cú vô-lê trong tư thế trống trải của anh đưa bóng đi chệch khung thành, khép lại 45 phút đầu tiên nhạt nhòa.

Bước sang hiệp hai, cục diện cục bộ của bảng H có sự thay đổi lớn khi ở trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha sớm vươn lên dẫn trước Uruguay. Kết quả này đồng nghĩa với việc một kết quả hòa là quá đủ để Cape Verde bảo toàn vị trí nhì bảng.

Đại diện châu Phi chủ động chơi rình rập và suýt chút nữa họ đã cụ thể hóa được ưu thế bằng một pha dàn xếp tấn công trung lộ đẹp mắt. Tiếc rằng ở tình huống đối mặt quyết định, Jamiro Monteiro lại dứt điểm quá hiền, không đủ hiểm hóc để đánh bại Al-Owais.

Ở chiều ngược lại, Saudi Arabia hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sự thiếu sáng tạo ở tuyến giữa khiến các đợt lên bóng của đại diện Tây Á dễ dàng bị bẻ gãy từ xa. Thất bại trong việc ghi bàn đồng nghĩa với việc Saudi Arabia chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng ở kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp.

Thủ thành Vozinha và đồng đội đã làm nên lịch sử khi vượt qua vòng bảng ngay lần đầu dự World Cup.

Trận đấu khép lại bằng tình huống thót tim khi Nuno da Costa bên phía Cape Verde đánh đầu sạt cột dọc trong gang tấc ở giây cuối cùng. Trận hòa không bàn thắng giúp Cape Verde giữ sạch lưới trận thứ hai tại giải, trở thành quốc gia châu Phi thứ ba trong lịch sử bất bại ở vòng bảng ngay trong lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phần thưởng cho chiến tích lịch sử này là tấm vé tiến vào vòng 1/16, nơi Cape Verde sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch Argentina tại Miami. Đó sẽ là một thách thức cực đại với "cá mập xanh", nhưng một khi đã vào đến vòng đấu loại trực tiếp, họ chẳng có lý do gì mà phải ngừng mơ mộng.