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Chuyên gia Việt: Lamine Yamal tạo nên khác biệt cho Tây Ban Nha

Vĩnh Xuân

TPO - Tại bảng H, Tây Ban Nha được dự báo sẽ giành vé đi tiếp sau trận đấu với Uruguay. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội còn lại.

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Sau 2 lượt trận ở bảng H, Tây Ban Nha có 4 điểm, tạm dẫn đầu. Uruguay có 2 điểm sau hai trận hòa, bằng điểm Cape Verde và hơn Saudi Arabia 1 điểm. Vì vậy, nếu thắng Tây Ban Nha, Uruguay chắc chắn mở rộng cánh cửa đi tiếp. Nếu hòa hoặc thua, đội bóng của Marcelo Bielsa sẽ phải chờ kết quả trận Cape Verde vs Saudi Arabia và các bảng khác.

Theo HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, Tây Ban Nha đã trở nên sắc bén hơn với sự trở lại của Lamine Yamal. Hàng tấn công trở nên hiệu quả, đồng thời 3 tuyến của đội bóng này trở nên cân bằng.

"Phong độ của Uruguay thực tế không ổn định ở giai đoạn vừa qua, trong khi Tây Ban Nha có chiều sâu lực lượng và nhiều cầu thủ dày kinh nghiệm thi đấu. Tôi cho rằng Tây Ban Nha sẽ vượt qua Uruguay"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

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Cùng nhận định trên, cựu HLV trưởng CLB Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng cho rằng 2 trận hoà liên tiếp trước Saudi Arabia và Cape Verde cho thấy Uruguay không có thực lực tốt ở World Cup 2026. Đặt lên bàn cân, HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá cơ hội chiến thắng đang nghiêng về phía Tây Ban Nha.

"Tây Ban Nha sẽ chiến thắng nhờ đẳng cấp và phong độ tốt hơn. Ở trận đấu giữa Saudi Arabia và Cape Verde, tôi hy vọng Cape Verde có thể tạo nên một bất ngờ mới. Nó sẽ giúp World Cup trở nên nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn. Việc cầm hoà được những đối thủ như Tây Ban Nha cho thấy Cape Verde xứng đáng nhận được phần thưởng"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Vĩnh Xuân
#World Cup bảng H #Tây Ban Nha #Lamine Yamal #Cape Verde #Uruguay

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