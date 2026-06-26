HLV tuyển Đức than vãn các học trò 'chơi bóng như tự sát' ở trận thua Ecuador

TPO - Lượt trận cuối bảng E World Cup 2026 đã chứng kiến một cú sốc khi ứng cử viên vô địch là Đức bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Ecuador. Dù kết quả này không ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp với tư cách đội nhất bảng, nhưng cách Đức thua vẫn khiến HLV Julian Nagelsmann không khỏi thất vọng.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, vị chiến lược gia 39 tuổi đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm chết người của các học trò. "Chúng tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời. Thật không may, ngay sau khi ghi bàn, chúng tôi đã bắt đầu tự sát về mặt chiến thuật với cách chọn vị trí rất không ổn của mình. Điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn”, Nagelsmann nói.

Thực tế trên sân cho thấy Ecuador là đội khao khát chiến thắng hơn hẳn, bởi họ đang trong thế buộc phải có điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Sự nỗ lực không biết mệt mỏi của đại diện Nam Mỹ được đền đáp xứng đáng vào phút 77 với tình huống Gonzalo Plata ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 và trực tiếp đưa Ecuador lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng knock-out.

Nói về đối thủ và thái độ thi đấu của các học trò, thuyền trưởng của tuyển Đức nhận định khách quan: "Ecuador có mọi lý do để chiến đấu, và bạn có thể thấy rõ - họ đã quyết tâm hết cỡ. Nhưng tôi cũng không thể nói rằng bất kỳ cầu thủ nào của tôi đã không cống hiến hết mình. Đánh giá như vậy là quá phiến diện".

Tuyển Đức đã đánh mất mình trước Ecuador

Mặc dù trận thua này không làm mất đi ngôi vị dẫn đầu bảng E, song nó vẫn là một đòn giáng mạnh vào đà tâm lý của tuyển Đức trước thềm vòng 32 đội diễn ra vào thứ Hai tới. Nagelsmann thừa nhận rằng ông luôn mong muốn duy trì một chuỗi trận bất bại để tạo đà cho giai đoạn knock-out: "Thất bại không bao giờ là điều tốt, kể cả trong một trận đấu mà bạn không thể mất ngôi đầu bảng".

Giờ đây, tuyển Đức sẽ phải nhanh chóng quên đi cú sảy chân tại New Jersey để dồn toàn bộ sự tập trung cho chặng đường khốc liệt phía trước. Và Nagelsmann tin rằng các học trò của mình phải coi trận thua Ecuador là bài học.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ rút ra bài học cho mình và tiếp tục bước đi. Chúng tôi phải học hỏi từ thất bại này và cải thiện, nhưng đồng thời chúng tôi cũng phải hướng về phía trước. Chúng tôi đã thắng rất nhiều trận, chỉ thua 1. Vào thứ Hai tới, điều quan trọng là Đức phải bắt đầu tốt và cống hiến mọi thứ để lọt vào vòng tiếp theo”.