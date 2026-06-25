Nhận định Ecuador vs Đức, 03h00 ngày 26/6: Không còn đường lùi

Nhận định trước trận Đức vs Ecuador

Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann đã sớm giành vé vào vòng knock-out sau trận thắng Bờ Biển Ngà 2-1. "Gà son" Deniz Undav trở thành tâm điểm của Đức khi ghi cú đúp từ băng ghế dự bị, nâng tổng số lần in dấu giày vào bàn thắng lên con số 5 chỉ sau hai trận.

Sau 2 trận, Đức có 9 lần phá lưới đối thủ. Vẫn có một số vấn đề tồn đọng trong lối chơi của "Cỗ xe tăng". Thế nhưng, nhìn vào màn trình diễn tổng thể, Đức đã khởi đầu tốt tại World Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, Ecuador phải đối mặt nguy cơ lần thứ tư xách va-li về nước ngay từ vòng bảng. Đại diện Nam Mỹ khởi đầu giải đấu năm nay chật vật khi để thua Bờ Biển Ngà ở những phút cuối, sau đó bất lực chia điểm trước Curacao trong ngày mà họ tung ra tới 27 cú dứt điểm.

Sự vô duyên của hàng công đang đẩy thầy trò HLV Sebastian Beccacece vào thế chân tường. Trong tâm thế buộc giành chiến thắng để thắp sáng cơ hội lọt vào vòng 32 đội, Ecuador sẽ chơi với tinh thần "không còn gì để mất" trên chảo lửa MetLife.

Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội chiến thắng của họ được đánh giá ở mức 48,8%, trong khi xác suất thắng của Ecuador là 28,2% và khả năng xảy ra kết quả hòa là 23,0%.

Dự đoán tỷ lệ thắng của 2 đội.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đức vs Ecuador

Tuyển Đức đã kéo dài chuỗi thắng lên con số 11, tính từ tháng 9 năm ngoái. Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn đêm nay, họ sẽ cân bằng kỷ lục 12 chiến thắng, dài nhất lịch sử "Cỗ xe tăng". Ở diễn biến khác, Đức không thể giữ sạch lưới ở 8 trận liên tiếp tại các kỳ World Cup. Và đêm nay, họ cần cắt đứt chuỗi thủng lưới ấy.

Ecuador đang mắc kẹt trong sự bế tắc khi có tới 9 trận hòa không bàn thắng kể từ tháng 7/2024. Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn ngoảnh mặt với đại diện Nam Mỹ khi họ để thua cả 2 lần chạm trán tuyển Đức trước đây với tổng tỷ số 2-7.

Thông tin lực lượng Đức vs Ecuador

Tuyển Đức chịu tổn thất không nhỏ khi trung vệ Nico Schlotterbeck chính thức chia tay phần còn lại của World Cup do chấn thương mắt cá. Trong bối cảnh đã sớm đi tiếp, HLV Nagelsmann nhiều khả năng làm mới đội hình xuất phát, trao cơ hội bắt chính cho thủ môn Oliver Baumann và điền tên bộ ba Leon Goretzka, Angelo Stiller, Nadiem Amiri vào tuyến giữa.

Đáng chú ý, người hùng Deniz Undav hoàn toàn có thể được tưởng thưởng bằng một suất đá chính thay Kai Havertz, trong khi Jamie Leweling và Maximilian Beier sẵn sàng đảm nhận hành lang cánh thay thế đôi cánh Leroy Sane - Florian Wirtz.

May mắn cho Ecuador khi họ bước vào trận đấu sinh tử này với lực lượng hoàn toàn sung mãn. Bất chấp màn trình diễn chưa như ý, HLV Beccacece dự kiến sẽ không xáo trộn quá nhiều bộ khung chiến thuật. Tiền vệ Alan Franco có thể được đẩy cao lên đá cặp cùng Moises Caicedo nơi trung tuyến nhằm tăng cường khả năng tranh chấp.

Trên hàng công, lão tướng 36 tuổi Enner Valencia mang trên vai trọng trách lĩnh xướng hỏa lực. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này chỉ còn cách cột mốc 50 bàn cho ĐTQG đúng một pha lập công, và anh được kỳ vọng sẽ phá dớp tịt ngòi để cứu rỗi giấc mơ World Cup của Ecuador.