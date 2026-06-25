Mexico tiến vào knock-out với thành tích tuyệt đối

TPO - Chủ nhà Mexico thắng cả 3 trận, ghi 6 bàn và không thủng lưới, qua đó giành tấm vé vào vòng 32 đội đầy thuyết phục.

Màn đọ sức sinh tử ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 giữa CH Czech và Mexico tại thánh địa Estadio Azteca khép lại với thắng lợi cách biệt 3-0 nghiêng về đội chủ nhà. Trong hiệp một đầy giằng co, đại diện châu Âu chủ động dâng cao nhưng bất lực trước hàng thủ kiên cố của "El Tri".

Bước ngoặt xảy ra ở hiệp hai khi hậu vệ cánh Mateo Chavez Garcia ghi bàn mở tỷ số ở phút 55. Tiền đạo Julian Quinones nhân đôi cách biệt ở phút 61 trước khi cầu thủ vào sân thay người Álvaro Fidalgo lập siêu phẩm ấn định tỷ số 3-0 vào phút 90+4. Kết quả này chính thức tiễn CH Czech về nước với vỏn vẹn 1 điểm, trong khi Mexico hiên ngang tiến vào vòng 32 đội với 9 điểm tuyệt đối.

Các thông số chuyên môn sau trận đấu phản ánh rõ sự hiệu quả vượt trội trong lối chơi phòng ngự phản công của Mexico. Dù CH Czech nỗ lực cầm bóng đến 51% và tung ra tổng cộng 12 cú sút, họ chỉ có đúng một lần bóng đi trúng đích.

Ngược lại, dù nhường thế trận và chỉ kiểm soát bóng 49%, đồng chủ nhà World Cup tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở các pha chuyển trạng thái nhanh. Mexico thực hiện 11 pha dứt điểm với 5 lần trúng mục tiêu và chuyển hóa thành công 3 bàn thắng. Sự vượt trội về tính đột biến từ các cá nhân giúp đại diện Bắc Mỹ duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 88% ngay trên phần sân đối phương.

CH Czech đã nhập cuộc chủ động trong thế không còn gì để mất. Ngay phút thứ 8, tiền đạo Denis Visinsky sở hữu cơ hội ngon ăn đầu tiên trong vòng cấm nhưng cú đá lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Khoảng thời gian sau đó của hiệp một diễn ra với tốc độ rất cao khi Mexico dần lấy lại nhịp độ kiểm soát.

Các pha hãm thành liên tục được hai đội tạo ra, đáng chú ý nhất là cú ngả bàn đèn của Israel Reyes hay pha dứt điểm góc hẹp của Jorge Sanchez nhưng đều bị thủ thành Matej Kovar khước từ. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi trong sự căng thẳng của cả hai chiến tuyến.

Bước sang hiệp hai, những sự điều chỉnh chiến thuật của huấn luyện viên Javier Aguirre bên phía Mexico lập tức phát huy tác dụng. Phút 55, hậu vệ Mateo Chavez Garcia thực hiện pha đột phá cá nhân dũng mãnh bên hành lang trái trước khi tung cú sút hiểm hóc khai thông thế bế tắc.

Bị dội gáo nước lạnh, hệ thống phòng ngự của CH Czech lập tức lộ rõ dấu hiệu nôn nóng và mắc sai lầm nghiêm trọng chỉ 6 phút sau đó. Bàn thắng thứ 2 của Mexico đến từ pha lộn xộn trong khu vực cấm địa CH Czech. Quinones là người cuối cùng ập vào dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Cơn ác mộng của đại diện Đông Âu khép lại ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu. Từ một pha phản công mẫu mực, Roberto Alvarado có đường chuyền kiến tạo vừa tầm để tiền vệ Alvaro Fidalgo tung cú dứt điểm chuẩn xác vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 3-0 hoàn hảo cho Mexico.